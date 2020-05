Charlie Carver recuerda haber sentido inseguridad en la escuela por ser gay

ESTADOS UNIDOS.- El actor Charlie Carver fue el acreedor del Premio GLSEN Gamechanger 2020, esto luego de que GLSEN, la organización líder de E.U.A que trabaja para crear escuelas seguras e inclusivas para estudiantes LGBTQ, decidiera realizar su gala anual de los Premios, virtualmente, debido a las actuales contingencias por covid-19.

Carver, quien aparecerá con su hermano gemelo Max en "The Batman" de Matt Reeves, dio a conocer que era gay en 2016 en una publicación de Instagram.

"Siempre supe que quería hacer algo con mi vida que pudiera ayudar a los jóvenes en su relación de vergüenza", dijo Carver en su discurso de aceptación publicado en glsen.org. "No quería espectáculo. Solo quería revelar esta parte de mí mismo de una manera que desearía haber podido compartir todos esos años atrás en la escuela como un simple hecho maravilloso de quién era yo. Tenía la esperanza de que al escribir esta publicación y compartir por qué había llegado a la decisión de manifestarme profesionalmente, algún joven podría sentir el cambio que sentí que se avecinaba y que vendría y que vendría, el cambio que todos esperamos y trabajamos y esperamos en nuestras vidas como personas LGBTQ".

Si bien Carver dijo que creció en una familia de apoyo y aceptación, dijo que la escuela presentaba problemas no expresados.

"Había una sensación constante de que la escuela no era segura o más que nada, si bajaba la guardia y si me relajaba completamente en un estado de pertenencia, algo rápido y terrible vendría a buscarme", dijo. "Y ahora reconozco que esa cosa de la que tenía tanto miedo, de la que estaba huyendo y tratando de manejar, era mi propia vergüenza".

Continuó diciendo: “Los niños LGBTQ realmente sufren la vergüenza que interfieren en Internet, a menudo en la escuela y, lamentablemente, a veces en el hogar y les afecta por el resto de sus vidas. Pero creo que las personas LGBTQ son resistentes y de alguna manera particularmente especiales. Creo que parecemos inherentemente capaces de pensar con compasión, actuar con valentía, trabajar creativamente y vivir en comunidad. Pero esas cualidades, esas cualidades esenciales en realidad solo pueden surgir en un ambiente afirmativo, seguro y alentador ”.

Varios de los coprotagonistas de Carver de la próxima adaptación cinematográfica de Netflix de "The Boys in the Band" de Broadway le entregaron el premio, incluidos Jim Parsons, Matt Bomer, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Robin de Jesús, Tuc Watkins, Brian Hutchison y Michael Benjamin Washington.

"A lo largo de toda su carrera, Charlie Carver ha utilizado su plataforma para galvanizar a la comunidad LGBTQ, especialmente a la próxima generación", dijo Rannells.

Más adelante en la semana, la estrella de "The L Word: Generation Q", Jennifer Beals, recibirá el Champion Award. Rainbow Royales GSA de la Escuela Intermedia Ilima, los "Rainbow Royales" de Hawai se llamarán GSA del Año y Tray Robinson será honrada como el Premio al Educador del Año.