Charli XCX lanza "Forever" como parte de su nuevo álbum

ESTADOS UNIDOS.- Charli XCX acudió a sus redes sociales para dar a conocer el lanzamiento de "Forever", la primera canción de su próximo álbum grabado en cuarentena "How I’l Feeling Now".

La canción fue escrita esta semana por Charli y co-ejecutiva producida por Charli con sus antiguos colaboradores A. G. Cook y BJ Burton. La canción se creó en los últimos dos días, con la cantante haciendo equipo con Cook y Burton a través de Internet, mientras que los tres están en autoaislamiento.

"Este es un proceso de trabajo que continuará durante todo el álbum, con la totalidad del proyecto escrito, grabado, producido y lanzado durante la cuarentena debido a la pandemia mundial", señala.

"Soy una fanática de los tres artistas y colaborar en obras de arte como esta es una experiencia nueva para mí. Me gusta la idea de que el lenguaje visual para este proyecto puede ser interpretado por alguien que se sienta hacia la música. La música y las emociones que se generan guían la producción creativa y todo es posible", agrega la famosa.

Para coincidir con el lanzamiento de "Cómo me siento ahora", Charli ha anunciado que volverá a encender su programa Beats 1, "The Candy Shop". La nueva temporada, titulada "Inside The Candy Shop", encontrará a Charli grabando desde casa, abriendo su proceso en vivo al aire mientras comparte nuevas demos, ideas y toca canciones que le encantan ahora junto a invitados especiales. Charli se unirá a Caroline Polachek en el episodio uno para hablar sobre lo que está sucediendo en su mundo, así como la obra de arte que ha contribuido para "Forever". La fecha de emisión se anunciará pronto.

El anuncio concluye con una solicitud para que los fanáticos "consideren donar a la siguiente organización benéfica, si están en condiciones de hacerlo":

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un fondo especial diseñado para recaudar fondos específicamente para la respuesta de Covid-19. La OMS estima que necesita $ 675 millones hasta abril para los esfuerzos de preparación y respuesta. La Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía han creado un fondo para beneficiar el esfuerzo de la OMS. El fondo apoya la entrega de equipos de protección a los trabajadores de atención médica de primera línea, pruebas de laboratorio y acelera la investigación en diagnósticos, tratamientos y desarrollo de vacunas.