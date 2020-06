Chantajean a Galilea Montijo con imágenes pornográficas

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este martes Galilea Montijo aprovechó el espacio del programa ‘Hoy’ para dar a conocer que estaba siendo chantajeada por un sujeto que la amenaza con vender imágenes pornográficas de ella.

‘’Quiero hacerles un comentario que me lo han hecho llegar a través de la agencia, la cual me representa. Hay un tipo que, no sé, esta mandando unas imágenes mías donde claramente se ve photoshop, donde claramente él quiere dinero, porque supuestamente son unas fotografías que me tomaron cuando yo tenía 18 años, quiero decirle a este señor que a los 18 años yo ya estaba en la Ciudad de México, entonces quiere decir que le tomó fotografías a una menor de edad desnuda’’, señala la famosa.

Galilea explica que hay detalles como el lunar en su cuello y el grosor de sus brazos que desmiente la veracidad de las imágenes, además de que la joven de las fotografías muestra una cesárea cuando Galilea apenas tuvo a su primer hijo hace tan sólo ocho años.

‘’Este señor dice que tiene muchísimo material y que tiene juntas con revistas y entonces estaba esperando mi respuesta para yo comprarlas o si no se las vendía a las revistas, yo solamente le quiero decir a las revistas que si quieren comprarlas pues están comprando un material completamente falso y en estos momentos yo ya estoy tomando acción legal’’, aseguró.

Al finalizar, Montijo dio un pequeña reflexión sobre el poder que ha ganado la mujer gracias a movimientos feministas y aseguró que no se dejaría ni de este sujeto ni de nadie.