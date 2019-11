Channing Tatum y Jenna Dewan están oficialmente divorciados

ESTADOS UNIDOS.- La ex pareja recientemente presentó documentos judiciales pidiéndole al tribunal que otorgue el divorcio mientras resuelven un acuerdo de liquidación y custodia de la propiedad. En cuanto a por qué querían el decreto de divorcio, según información de TMZ, ambos están en relaciones y eso facilita las cosas. También despeja el camino si quieren volver a casarse.

Según los nuevos documentos, presentados por la abogada de Jenna, Samantha Spector, la sentencia de divorcio se convirtió en definitiva el martes pasado. Entonces, ahora tienen que resolver los problemas de custodia y apoyo que involucran a Everly, su pequeña de 6 años.

Jenna anunció recientemente que ella y su nuevo novio, Steve Kazee, esperan su primer hijo juntos. Los rumores de un próximo compromiso han estado arremolinándose desde entonces.

Si bien parece que Jenna es la que se está enfocando en otro matrimonio, eso no significa que Channing no haya continuado con su vida, últimamente ha estado saliendo con Jessie J, pero las cosas no parecen haberse movido tan rápido como lo han hecho para Jenna y Steve.

Jenna solicitó el divorcio hace un año, meses después de que hicieron pública su separación.