Channing Tatum defiende a Jessie J de los 'haters'

ESTADOS UNIDOS.- La noche del pasado viernes Channing Tatum publicó una foto en su cuenta de Instagram donde daría a conocer que está devuelta en una relación con Jessie J.

En la foto se podía ver a la cantante dándole un beso en la mejilla al actor mientras usaban sombreros de unicornios y el tomaba una selfie.

‘‘Voy a ver a este unicornio cantar esta noche. ¡Entonces lo conseguiremos! Cuernos fuera!’’, escribió Tatum al pie de la imagen.

Muchos fanáticos le escribieron lo felices que estaban por verlos juntos nuevamente. Sin embargo, hubo ‘haters’ que se dedicaron a recordarle a su ex e incluso uno de ellos hizo molestar al famoso.

En respuesta a un comentario de un usuario que escribió: "Jenna se ve mejor contigo", en referencia a Jenna Dewan, la estrella dijo que "no hay nadie más impresionante y hermoso a la vista". "Que Jessie.

"Normalmente no me dirijo a comentarios como este. Pero pareces tan bueno de una gente feliz y terrible que odia a una persona irreflexiva como cualquiera de ellos. ¿Por qué no piensas seriamente sobre lo que estás haciendo? Es doloroso y no lo estoy haciendo”, escribió. "Si no puedes ser una persona horrible y odiosa en mi página y apoyar a la infinita e intocable belleza y mujer que es Jess por favor, vete de aquí", continuó la estrella de Magic Mike. "Nadie te quiere aquí. Especialmente yo."

"Y no hay nadie más impresionante y hermoso a la vista, sino incluso más humano que Jess", dijo. "Y sí, eso incluye a mi ex. Perdón por tu opinión. Pero lo que dije son hechos. Solo hechos. Ok, adiós, ten cuidado con tus acciones, es lo que creas para ti", finalizó

Tatum más tarde regresó para aclarar aún más sus pensamientos en otro comentario debido a que se estaba malinterpretando.

"Y solo para ser súper claro para las otras personas que adoran cambiar las cosas", agregó en el segundo comentario. “Jenna es hermosa y sorprendente por derecho propio. Pero no y quiero decir que no es más hermosa o mejor que cualquier otra persona. La belleza no es medible. Está en el ojo del espectador", concluyó el actor. “Voy a disfrutar de mi noche con mi hermosa dama y acurrucarme en su hermoso corazón".