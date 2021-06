“Chainsaw Man”: El esperado anime de Mappa lanza el primer adelanto

JAPÓN.- Los fans del manga de Chainsaw Man no soportaban más la intriga y esperaban impacientemente por el lanzamiento del anime, el cual se anunció que se estrenaría un pequeño adelanto durante el festejo del aniversario 10 de Mappa.

Hubo quienes no durmieron por ver el teaser, y hay quienes retomaron el manga para hacer de la espera un poco más amena y menos desesperante, pero los tweets no tardaron en llegar y los seguidores comentaron opiniones, dudas y extensos hilos en lo que llegaba el adelanto. Y, una vez que se publicó, todos los fanáticos se sorprendieron y aseguraron que valió la pena por la calidad de animación y el diseño de los personajes que no se alejó mucho a sus expectativas.

Creado por Tatsuki Fujimoto, “Chainsaw Man”, cuenta la historia del adolescente Denji, quien debe vender partes de su cuerpo para saldar una cuenta de la cual no es responsable. Y durante esta travesía conoce a Pochita, una pequeña criatura ficticia que parece un perro pequeño pero con una motosierra en el hocico. En una situación caótica entre la vida y la muerte, estos dos personajes se fusionan y convierte a Denji en un ser capaz de transformar sus brazos y cabeza en motosierras. Con estos dones tan únicos y necesarios, el adolescente es reclutado como cazador de demonios para proteger a los ciudadanos al lado de personas parecidas a él.

La historia incluye más dramas ajenas a la acción y sucesos sangrientos, pues se involucra el amor de Denji hacia la líder de los cazadores, Makima, quien aprovecha esta atracción para manipular al pobre chico motosierra.

El manga del próximo anime se publicó entre 2018 y 2020 en la revista de cómics más conocida mundialmente, Shonen Jump, y narra el primer arco de la historia del protagonista Denji. Se planea que el próximo arco regrese a la revista con el título de “arco escolar”.

Los fanáticos del anime tienen altas expectativas hacia “Chainsaw Man”, debido a que el estudio Mappa es reconocido por sus grandes éxitos del anime como “Jujutsu Kaisen” y “Attack on Titan”, por lo que esperan que esta nueva entrega tenga el mismo nivel de calidad que otros animes.

