“Chabelo” descarta bioserie: “se me hace un poco presuntuoso”

Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”, aseguró que por ahora no tiene contemplado realizar una bioserie sobre su vida, pues contrario a otros famosos, él no ve con tan buenos ojos ese tipo de proyectos.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el conductor mostró su negativa al momento de ser cuestionado por la serie sobre su vida y así lo expresó:

“Yo no hago nada que me produzca tristeza después, mejor dejo que las cosas lleguen, y cuando lleguen me pondré a trabajar en ello… No, no me gustaría porque se me hace un poco presuntuoso eso, simplemente seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, y creo que eso es más que suficiente”.

Sin embargo, no descartó poder regresar a la televisión. “Quién sabe, todo se va dando poco a poco, les daré noticias de que es lo que va a suceder cuando yo regrese… estoy esperando que me den órdenes”.

De la misma manera, “Chabelo” explicó que por ahora lleva una vida normal y reveló su deseo de seguir trabajando, además de asegurar que se encuentra muy bien de salud.