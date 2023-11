César Évora compartió el secreto para dejar el cigarro hace más de una década

CIUDAD DE MEXICO.- El reconocido actor César Évora, quien actualmente protagoniza y dirige la puesta en escena 'Una noche de locura', reveló recientemente uno de los desafíos personales que superó hace varios años: su lucha para dejar de fumar.

"Fumé durante 30 años tabaco negro, y me arrepiento sinceramente de haberlo hecho, porque de alguna manera afectó mi salud. Me costó años recuperar mi olfato y mi sentido del gusto, pero son cosas que uno hace en la vida. Afortunadamente, un día decidí: no fumo más, y así fue", expresó Évora.