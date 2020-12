César D'Alessio no ha presentado denuncia contra Arturo Montiel ante las autoridades, revelan

CIDUAD DE MÉXICO.-César D'Alessio hasta ahora no ha presentado denuncia luego de la fuerte golpiza que le propinaron la noche de ayer, afirman.

Según el periodista Dael Quiroz, solo su novia, Renata Escorcia, es la que ya tiene su denuncia interpuesta ante las autoridades.

"Ella ya tiene la denuncia. Él dijo que iba a presentar la denuncia ante las autoridades, pero no fue así, la única que denunció fue la chava, él no. Las autoridades concluyen que las declaración que hasta este momento tienen en el MP, no tiene nada que ver con la situación mediática que se ha dado en redes sociales y en medios de comunicación", señala.

Agrega:

"El problema no empezó porque no le quisieron pagar, como se manejó en redes sociales, según la declaración de la chava, unos hombre comenzaron a tocarla, César se mete a defenderla, y es ahí cuando lo empiezan a golpear. La novia declara, que no reconoce ni ella ni su pareja, quiénes fueron esos tres hombres que la tocaron y luego agarraron a trancazos a este bato".

Quiroz afirma que ante las autoridades no denunciaron a Arturo Montiel, como sí lo hizo en un video que luego bajó de sus plataformas de Internet.

"Ahora, lo que se especula en algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, es que probablemente César D'Alessio y el ex gobernador ya se arreglaron económicamente y la situación que se empieza a manejar es que probablemente él se va a safar con la intensión de no seguir generando polémica".

Por último el periodista dijo que se le hace muy triste que "por corrupción no vaya a haber justicia en este caso".

"Es una tristeza que vaya a haber corrupción, de por sí los personajes mencionados, el ex gobernador, tío de Enrique Peña Nieto... se dicen muchas cosas, como para que ahora se hayan arreglado con este amigo".

César D'Alessio tiene miedo por su vida; agradece el apoyo

César D'Alessio comenta que pensó que lo iban a matar y por el miedo generado por las amenazas de muerte que recibió del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, fue que decidió transmitir lo sucedido en sus redes sociales.

Después de los hechos ocurridos en la madruga de este miércoles, el cantante dio a conocer un comunicado, en donde agradeció las muestras de apoyo de las personas, que han reaccionado por la brutalidad en cómo fue golpeado presuntamente por los hijos del político.

"Antes que nada quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón las muestras de cariño y de solidaridad que he recibido después de los desafortunados acontecimientos que viví la noche de ayer. Las manifestaciones que hice públicas en las redes sociales fueron motivadas por el enorme miedo que me generó ver afectada mi integridad física e incluso mi vida…", expresó.

Por otro lado, hizo hincapié que, aunque su familia lo está apoyando y al respecto su madre la cantante Lupita D'Alessio expresó su amor y apoyo en la publicación.

"Siempre juntos, siempre la familia, mi niño. Te amo", escribió La Leona Dormida.

Mientras que su hermano hizo lo mismo en su cuenta de Twitter.

Por el momento César adelantó que ya se están investigando los hechos por las autoridades correspondientes y para no entorpecer el procedimiento, no hará más declaraciones de lo ocurrido, hasta que se lo permitan sus abogados.

"Sobre ese particular, y por instrucciones precisas de mis abogados, estoy impedido a declarar cualquier situación relacionada sobre esos hechos, ya que son acciones que se están investigando y cualquier pronunciamiento impreciso de mi parte podría entorpecer el curso de la indagatoria, suplico lo entiendan, cuando sea el momento oportuno, resolveré cualquier cuestionamiento que desees hacerme sobre lo sucedido".