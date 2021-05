César Bono explota ante la prensa por preguntas sobre su ex esposa

Ciudad de México.- César Bono expresó su molestia ante los medios de comunicación que fueron a cubrir la develación de placa de la obra de teatro Toc Toc, asegurando que sus palabras se malinterpretaron cuando dijo que en su matrimonio hubo violencia verbal.

“Ahorita hablo y ustedes me editan y oyen cosas, y cuando me dijeron que si estaba herido por la pandemia, ¡claro que sí!, se murieron hermanos míos en la pandemia, claro que me dolió, ¿es violento?, sí, ¿es violenta Patricia Castro?, no. Es violenta una pandemia que nos está afectando a todos ustedes, a mí, de esa violencia yo hablé, sí ustedes lo maquillan como lo quieran maquillar, tiene mil tonos”, explicó.

Tras las declaraciones de su ex, quien asegura sus hijos están molestos por las declaraciones que César brindó en una entrevista, el actor dijo: “no es verdad, yo con mis hijos me llevo de maravilla, hoy hablé, de los cuatro con tres, y ni ellos están molestos ni yo estoy molesto con ellos”.

Sin embargo, antes de concluir la entrevista, el actor explotó ante los reporteros por las preguntas sobre su vida personal.

“Y los divorcios, y las violencias, no sean ridículos compañeros periodistas, no hablen de tonterías, ¿tú estás preocupado si hubo violencia física entre Patricia Castro y yo?, porque si haces una encuesta en la calle, tú serías el único preocupado amigo, a nadie le importa Patricia Castro y César Castro, ¡abusados amigos!, hablen de cosas serias amigos, parece la mañanera ¡carajo!”.

Video a partir del minuto 3: