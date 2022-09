César Bono está dispuesto a mantener a sus hijos hasta la muerte

Ciudad de México.- El actor César Bono promocionó su regreso al escenario ante los medios, después de recuperarse de su estado de salud.

“La operación milagrosa ya la libre, el infarto en el corazón ya lo libré, los ocho infartos cerebrales ya los libré, ¿qué tengo que hacer?, seguir trabajando, ¿para qué?, para ayudar a mis hijos, ¿por qué?, porque quiero que mis hijos sean más felices de lo que he sido yo”, dijo el artista con orgullo.

A pesar de que en los últimos meses sus descendientes han sido blanco de diversas críticas por ser adultos y depender del primer actor, César aseguró que está feliz de seguir siendo su proveedor.

Mis hijos dependen de mí desde que nacieron hasta que yo me muera, o sea, yo escojo ayudar a mis hijos, porque yo los escojo, o sea, yo no tengo unos hijos que les diré, dictatoriales, que me dicen ponte a trabajar”

Explicó Bono.

Hereda en vida

De la misma manera, el intérprete confesó con orgullo que ya heredó a sus retoños en vida. “Yo les compré un patrimonio a cada hijo, o sea, no uno a repartir entre todos, a cada uno le he comprado un techo, porque así pienso yo y porque así pensaba mi padre en paz descanse”.

Por otra parte, César Bono solicitó a la prensa ser prudentes y confirmar las noticias antes de publicarlas. “Me matan seguido, muchos medios, deben tener más seriedad, les voy a decir qué he sentido, no por mí, sino por parientes que me quieren y que no viven en la ciudad, entonces ven ‘ya se murió el viejito’ y no saben si es broma de la prensa o si es de devis (verdad)”.

Es así como el artista de 71 años volverá a los escenarios teatrales el próximo 21 de septiembre y alternará funciones con Poncho Vera en el proyecto que ha realizado por varias décadas.