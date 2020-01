Cepillín trabajará junto a Wapayasos

CIUDAD DE MÉXICO.- Cepillín confesó que hace 20 años el hermano de Tatiana, Juan Ramón, le puso como condición que se retirara de los escenarios para poder hacer una gira juntos.



Dos décadas atrás, "El Payasito de la Tele", "La Reina de los Niños" y Xavier López "Chabelo" pensaban hacer un tour, sin embargo al final esto no pudo ser posible por varios factores, entre ellos la inusual petición del carnalito.



Íbamos a hacer una gira con Chabelo, Tatiana y un servidor y Juan Ramón, su hermano, dijo 'Cómo no, con mucho gusto, hacemos esa gira, pero que anuncie Cepillín su retiro'.



"Han pasado más de 20 años de esa fecha, lo dijo en lo personal, ahorita yo estoy en la gira del adiós, pero eso lo dije yo, pero a mí no me va a condicionar nadie a que me retire...el hermano fue el que lo pidió, hace 20 años estaba bien chavo, tenía 54, pero a esa edad estaba en la pura leche", dijo entre risas.

Actualmente Ricardo González trabajará junto a Los Wapayasos, pues grabarán un remix de la canción "Amor Chiquito", también planean un gira y ya están buscando hacer una fecha en el Teatro Metropólitan.