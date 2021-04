"Cepillín" regresa a los escenarios, pero de manera virtual

El payaso "Cepillín" regresará a los escenarios, junto a su hijo y nieto, pero esta vez convertido en un holograma.

A un mes del fallecimiento del presentador de televisión Ricardo González Gutiérrez, conocido en el medio del espectáculo como "Cepillín", es su hijo Ricardo, quien comparte cómo es que continuarán honrando el legado de su padre con un nuevo show que comenzará funciones el próximo 9 de abril, pues ese era uno de sus deseos.

"Vamos a tener una sorpresa muy bonita porque habrá en un momento del espectáculo un holograma de mi papá", comparte Ricardo.

"Va a estar demasiado emotivo tanto para el público como para mí porque tantos años de estar él compartiendo su escenario conmigo y ahora yo estar y verlo en holograma; es su regreso después de la pandemia porque teníamos mucho tiempo de no dar espectáculo y ahora con la partida de mi papá ya no será físicamente", señala.

"Cepi", nombre del personaje de Ricardo, explica que comenzarán funciones en Querétaro donde se presentarán dos fines de semana, de ahí seguirán a Matamoros y tienen planes de continuar en Mexicali así como con un circo en Estados Unidos, pues están en pláticas con varias empresas.

En cuanto a Querétaro será junto al circo Atayde Hermanos que comenzarán con la primera fecha y un holograma inédito de "Cepillín".

"Mucha gente puede pensar que es un gráfico como la mayoría de gente que ha hecho un holograma, como Selena o Michael Jackson en Las Vegas, y aquí sí es mi papá", adelanta "Cepi".

"Ese holograma lo grabamos aproximadamente hace 15 años, estaba mi papá al 100% y grabado en alta definición, y fue una idea que entre él y yo lo platicamos porque él dijo 'algún día yo no estaré y estaría bonito que me grabaran este show virtual'; fue planeado 100%. Cada año haremos un show diferente donde él aparecerá cantando canciones diferentes", detalla.

Recordar a "Cepillín" ha sido triste

Ricardo relata que ha sido difícil preparar este show ahora ya con su hijo (nieto de "Cepillín"), pero sin el patriarca de la familia.

Explica que continuarán con los planes que dejó su papá pendientes, incluida la presentación de los personajes icónicos de sus canciones.

"Ha sido muy difícil porque el estar recorriendo todo el material, porque el ensayar las canciones, porque cualquier cosa que hagamos siempre nos va a dar tristeza entonces sí hemos llorado mucho", comparte.

Entre las sorpresas del espectáculo su hijo tocará una de las canciones icónica del payaso en su teclado. Además comparte por qué el personaje del payaso "Franky" no estará acompañándolos.

"Nunca nos había tocado actuar al 100% sin mi papá porque la primera vez que me pasó fue cuando a él le da el infarto en Puebla pero estaba en terapia intensiva entonces sabía yo que podía regresar a diferencia de ahora", cuenta.

"A todos nos pega por igual pero mi hermano sí me dijo que él ahorita no estaba listo para dar espectáculo; lo trate de convencer, hablé con él 3 veces y me dijo que él no estaba listo. Yo respeto su decisión".