Cepillín lamenta despido de empleado que entró a Refinería San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo González, "Cepillín", alzó la voz en defensa del trabajador que supuestamente fue despedido por permitirle ingresar hace varios meses a la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, en Veracruz.



El Payasito de la Tele" cuestionó que el empleado, al que varios portales informativos identificaron como Juan Luna, se quedara sin trabajo, pues aseguró que no se cometió ningún delito durante la visita.



"Yo no soy ratero, yo entré como un personaje para decir: Qué bello es que tengamos refinerías. Porque me da una tristeza que se hayan cerrado tantas refinerías. Yo no hice ninguna maldad", explicó el intérprete de "El bosque de la China".



"Si la cuestión sindical o la cuestión legal hizo que a esa persona que, creo, ilegalmente lo corrieron después de 35 años de trabajo y no lo indemnizaron, discúlpeme, señor director de la refinería de Minatitlán, discúlpeme, pero creo que cometió un error", dijo el mimo tras la presentación de Cepillín TV.



Así es como se llama la nueva emisión en la que Cepillín, Cepi y Franky realizarán entrevistas a personalidades del espectáculo, el deporte o la cultura, a bordo de un Turibús. Cada semana se transmitirán los programas a través del canal de YouTube llamado Cepillín TV.



Entre tanto, "El Payasito de la Tele" detalló continuará con su gira del adiós, con la mira puesta en retirarse en año y medio, cuando tenga 75 años.



Cepillín agradeció volverse viral, luego de que usuarios de redes sociales lo compararan con el protagonista de la película "Joker", interpretado por Joaquin Phoenix.

, dijo González.