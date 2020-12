Cepillín hace comentarios misógenos contra Paty Navidad, le dice "vieja loca y trastornada"

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevamente Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como ‘Cepillín’, se encuentra en el ojo del huracán por sus comentarios y ataques, ahora en contra de la actriz Patricia Navidad.

En esta ocasión el famoso payasito criticó severamente a la también cantante por la postura que esta ha tenido en los últimos meses respecto a la pandemia del COVID-19.

Y es que Navidad se ha mostrado escéptica de la existencia del virus e incluso está en contra de la aplicación de la vacuna pues afirma que es un invento del gobierno para controlarnos.

Es por esta razón que Cepillín sostuvo en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ que la actriz está “trastornada” y es “una vieja loca”.

“¿Quién es Paty Navidad? Una vieja loca, perdón por lo de loca porque lo van a tomar a mal; una mujer trastornada, también eso lo van a tomar a mal; una mujer que no sabe lo que dice porque estar en contra del mundo y decir que no existe el COVID-19, pero si ella dice que no existe y van a meter los chips”, señaló.

Sin embargo, pese a sus duros comentarios, el cantante aprovechó la oportunidad para reivindicarse con la actriz añadiendo: “Paty Navidad, te mando un beso. Chula”.

Por otra parte, González Gutiérrez está seguro que morirá por un infarto, por lo que no teme a contagiarse de coronavirus; sin embargo, está dispuesto a aplicarse la vacuna cuando esta llegue a estar disponible en México.

“De gripa no me voy a morir, de COVID no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente que sí (se aplicaría la vacuna).