Cepillín fue intubado tras entrar a terapia intensiva; revelan que tiene cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, ayer fue intubado tras entrar a terapia intensiva a causa de una neumonía e insuficiencia cardíaca, y además se dio a conocer que tiene cáncer en el sistema linfático.

El ‘payasito de la tele’, de 75 años de edad, antes de ser intubado grabó un video donde se observa al cantante enviar una felicitación de cumpleaños a Manuel Razo, a quien ve como parte de su familia.

En la grabación que comenzó a circular en redes sociales se escucha que dice: “¿Cuántos cumples? Uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho pinocho, a lo mejor son nueve o diez, 20, 30, 40, no no creo que cumpla tantos. Así como me ven en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, casi mi nieto, Manuel Razo. Gracias por tu amistad. Te quiero mucho y gracias a Dios”.

Ayer su hijo Ricardo González Guajardo pidió que orarán por Cepillín y confirmó había regresado a terapia intensiva después de la cirugía que le realizaron.

La operación salió bien, pero surgió esta complicación. Él ya había tenido problemas del corazón, comentó González Guajardo. Pero ahora también se suma el problema de neumonía que está presentando. Les pido a todos sus oraciones para mi papá, escribió el hijo la red social de Cepillín TV.

Durante la cirugía, dijo, le detectaron cáncer en el sistema linfático, lo que debilitó y provocó que fuera ingresado a terapia intensiva, donde más tarde fue intubado.

“Cuando el hospital hace la operación ven un tejido con cáncer, o sea tiene linfoma, entonces eso le bajó el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que tener a terapia intensiva porque se le bajó el sistema inmunológico”, externó.