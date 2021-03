Cepillín: El dentista que se convirtió en payaso

CIUDAD DE MÉXICO.- No se puede hablar de comedia mexicana sin hablar de Ricardo González “Cepillín”, el querido payasito de la televisión, que hoy falleció a la edad de 74 años de edad.

El actor, cantante y humorista nació para hacer felices a varias generaciones de niños, a pesar de que en un principio él pensaba que su destino era otro: Ser dentista.

Nacido el 7 de febrero de 1946, el originario de Monterrey, Nuevo León, estudió la carrera de odontología.

Sin embargo, él siempre se mostró preocupado porque los niños no tuvieran miedo cuando iban a su consultorio; por esta razón comenzó a maquillarse como payaso para hacerlos reír.

“Para que los niños no tuvieran miedo a la hora de ir al dentista. Por eso no me visto de chaquetín, siempre andaba yo ya [vestido] como payaso. Lo hago así de estudiante”, afirmó Cepillín en una entrevista en el programa “SNSerio”.

Caracterizarse como payaso le comenzó a dar fama, al grado de llegar a tener su propio programa en el canal local Multimedios, donde laboró de 1971 a 1977.

Como dentista, participó en varias campañas de salud bucal caracterizándose como “Cepillín”, transmitiéndose en televisión de lunes a viernes. Sin embargo, su fama creció tanto que llegó a tener programas los sábados y domings.

Fue hasta 1977 que aceptó una propuesta de televisa para “El Show de Cepillín” que fue transmitido a 18 países de América Latina.

A partir de ahí, se despidió de la odontología y dedicó su vida a hacer felices a los niños, ganándose el apodo “El payasito de la televisión”.

Encantó a varias generaciones con canciones clásicas como “La Feria de Cepillín”, “Tomás”, “En un bosque de la china”, y más.

Para canal 5, tuvo su programa “Una sonrisa con Cepillín” que duró poco más de un año al aire. En 1990 regresó a Monterrey para retomar los “Súper Sábados con Cepillín”.

El famoso murió luego de varios días hospitalizado por una intervención quirúrgica de donde se descubrió que padecía de cáncer.

La noche de este domingo, Cepillín fue inducido a coma e intubado por insuficiencia cardiaca y neumonía, contra la cual sucumbió la mañana de este día.