Censuran a Maneskin en VMAs: fans estallan contra el sexismo

ESTADOS UNIDOS.- Durante la última edición de los VMAs, la famosa banda italiana Maneskin amenizó con 'Supermodel'. La presentación causó furor en el público, pero también mucha inconformidad y polémica en las redes sociales. Aquellos que presenciaron la transmisión del evento, notaron cómo la banda fue censurada por MTV.

Durante la performance de la canción, la bajista Victoria De Angelis tuvo un percance con su top, el cual se cayó dejando al descubierto su pecho. Apenas fue detectado el detalle, la cámara dejó de presentar a Victoria; en su lugar, presentó una panorámica del lugar de la premiación. Sin embargo, esto generó una mala experiencia para los espectadores que seguían la transmisión y quienes esperaban ver a la banda durante su presentación. Durante el resto del performance, la cámara intercaló entre tomas de Damiano cantando, algunos bailarines e interrupciones abruptas indicadas por la aparición de la panorámica cada vez que la toma se acercaba al lugar que ocupaba De Angelis.

El asunto generó polémica en redes, pues los usuarios señalaron el trato diferenciado con motivos de género: Damiano no fue censurado a pesar de tener el torso descubierto todo el concierto. De hecho, el vocalista apareció con unos pantalones cortados en la parte superior del muslo que dejaban ver la región cercana a la ingle, con una pieza de entrepierna que mostraba también gran parte de su trasero, que el cantante se permitió mover al ritmo de la música de cara al público.

MTV ha censurado la actuación de Maneskin porque a vic se le ha caído la pezonera y ha enseñado un pezón, pero al principio damiano sale con los pezones al aire...



si sale así Damiano no pasa nada, pero si sale así vic, censuran media canción...bastante harta ��#VMAs pic.twitter.com/uJoFdbRQcw — Mery (@MeryAmengual) August 29, 2022

La sexualidad como propuesta

Maneskin es se formó en 2016 y a partir de entonces no ha parado de subir en la industria de la música. En el género del glam rock, ha destacado con un estilo musical que que apuesta por la fuerza y el ritmo y que, temáticamente, no teme entrar en expresiones profundas y exacerbadas de la sexualidad. Para muestra bastan sus canciones 'I wanna be your slave' o el éxito 'Mammamia'.

Su estética suele también hacer gala de esa libertad, muestra de lo cual son los atuendos y estilo del vocalista Damiano David, quien más de una vez ha sorprendido, inspirado y dado de qué hablar con su particular modo de vestir.

