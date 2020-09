Censuran a Celia Lora en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora no tiene pudor alguno en compartir sus sensuales fotografías en Instagram, y aunque procura no enseñar de más, no se salvó de que la red social la censurara y “castigara” quitándole 100 mil seguidores de su cuenta oficial.



La hija de Álex Lora dijo a la revista digital It Magazine que esto la perjudica demasiado, pues además Instagram bloqueó su perfil, evitando que aumentara su número de fans por cinco meses.



La censura es mayor porque no les parecen mis fotos, el castigo que tiene Instagram es quitarte seguidores, 100 mil en mi caso, o que ya no le aparezcas a las personas para que no aumentes de seguidores, a mí me pasó durante cinco meses", explicó.



Ante esta situación, la influencer, que cuenta con 7.5 millones de seguidores en Instagram, decidió abrir su propia página donde no tiene riesgo de ser censurada, por lo tanto, puede publicar sus sensuales fotos, incluso ofreciendo la posibilidad de personalizar las imágenes a quienes paguen por ellas.



"En mi página celilora.com es mejor, tienes que pagar una mensualidad, pero puedes pedir un video personalizado o foto y me va increíble. Las fotos son muy caseras, son en mi casa, pero me va muy bien".



Actualmente, Celia tiene su programa “El Consultorio del Amor”, donde, por medio de videollamadas, ayuda a las personas dándoles consejos románticos. Se puede pedir una consulta a través de la página de Facebook de MTV.