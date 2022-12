Céline Dion cancela todas sus presentaciones por extraña enfermedad

Ciudad de México.- La cantante Céline Dion atraviesa por un momento difícil debido a problemas de salud.

La intérprete de 54 años tuvo que cancelar sus presentaciones debido a una grave enfermedad que padece desde hace tiempo.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista canadiense anunció que padece “Síndrome de la Persona Rígida” (SPR), rara enfermedad neurodegenerativa que le impedirá continuar con sus conciertos y giras.

Céline Dion dio un mensaje a sus seguidores en redes sociales.

Da mensaje a sus seguidores en redes

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, comenzó su mensaje Céline.

Acto seguido, la famosa cantautora reveló: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.

Conjuntamente, la intérprete de “My Heart Will Go on” señaló que tiene un gran equipo de profesionales que están velando para que el avance de la enfermedad no sea tan rápido como podría ser, aunque su progresión es inevitable. “Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, expresó.

Fotos: Cortesía

Trabaja con terapeuta

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos y estar en el escenario actuando para ustedes”, manifestó.

Céline Dion ya había postergado su gira “Courage” en enero pasado, debido a problemas de salud persistentes, aunque entonces los motivos detrás de las suspensiones no fueron revelados en su totalidad.

No era la primera vez que Dion no realizaba dichos conciertos, pues los primeros shows tuvieron que ser pospuestos debido a la pandemia. En marzo de este año debía retomar su gira en Denver y hasta el 22 de abril tenía programado actuar en otras 15 ciudades de Estados Unidos y además Canadá.

Estos espectáculos ahora también se suspenden para que la cantante se enfoque en recuperar su salud, pues ya era sabido que sufría “espasmos musculares severos y persistentes”. Ahora, Dion confirmó que dichos malestares son producto de una enfermedad neurológica que padece.

Video: