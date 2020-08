Celia Lora y los fetiches de sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora causa sensación y otra serie de reacciones con cada una de sus publicaciones en sus diversas redes sociales.

la hija del roquero comenta que le han pedido infinidad de fotos para cumplir los fetiches más raros, entre ellos fotos de sus axilas.

Comenta que en una ocasión incluso le trataron de vender a un bebé:

“Una me quería vender un bebé como si fuera un perrito. Me decía: ‘te doy los papeles, todo legal’. Yo no sé de dónde me ve el instinto maternal, yo me dedico a PlayBoy, la p*tería”.