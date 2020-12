Celia Lora vio fotos íntimas de sus padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se habla de Álex Lora, es para referirlo como uno de los grandes pilares del rock and roll en español.

Pero al parecer, el vocalista de El Tri y su esposa Chela Lora no son tan “rockanroleros” como aparentan, o al menos eso fue lo que dijo su hija Celia en el programa de Yordi Rosado.

La influencer decidió exhibir a sus papás como “los más fresas del mundo” e incluso decidió llevar pruebas para avalar lo que decía.

Yordi le preguntó a Celia si alguna vez había cachado a sus padres en la intimidad, y aunque dijo que no, sí aseguró haber visto unas fotos muy sugerentes de ellos.

“Vi fotos, fue horrible, horrible. Eran fotos impresas”, contó Celia.

La playmate mexicana dijo que sus padres no sabían que ella vio en las fotos y tampoco detalló cómo es que se veían en las imágenes.

“Ve tú a saber si anda rolando el pack de mi jefe y no sabemos”, bromeó.

También relató lo tradicionales que en realidad son sus padres, pues reveló que Alex se enojó con ella cuando se tatuó por primera vez.

“Cuando me tatué fue a escondidas de mi papá. No tiene tatuajes, ni mi mamá. Él estuvo en la estudiantina de la escuela, en el Zumárraga, era el monaguillo. Hay fotos. Hasta que se rebeló pero es muy tranquilo y no le gusta salir de la casa”, platicó.