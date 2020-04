Celia Lora presume de su figura en ajustada ropa deportiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora se ha convertido en una figura controversial dentro del mundo del espectáculo en México. La hija del vocalista del Tri, Alex Lora, ha sabido cómo ganarse la atención de los medios, ya sea por decir las cosas sin filtro o por sus atrevidas imágenes y producciones.

En esta ocasión Celia Lora acudió a su cuenta de Instagram para posar en ajustada ropa deportiva. Al parecer ni la cuarentena la frena de realizar sus ejercicios para mantener su figura, la cual es muy halagada por sus fanáticos en redes.

Con un atuendo rosa y una coleta, Celia posa para la cámara en lo que parece ser el jardín de su casa. La famosa además luce un look muy natural en su rostro. Al parecer no tiene ni una gota de maquillaje, muy acorde con el look de muchas estrellas durante estos días en cuarentena.

La imagen cuenta con más 118 mil likes. Lora bloqueó la sección de comentarios, por lo que sus seguidores no pueden comentarle.