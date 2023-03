Celia Lora ofrece prestar su vientra para que Ricky Martin sea padre

Ciudad de México.- Celia Lora siempre ha demostrado ser fan de Ricky Martin, e incluso se sabe cuando conoció a su ídolo fue como seguidora a una firma de autógrafos.

Dicho fanatismo llegó a tal grado que en una ocasión el cantante le firmó una pierna y ella se lo tatuó.

Posteriormente, se habría removido el tatuaje, aunque la relación entre ambos prosperó y ahora son amigos.

Sin deseos maternales

Es por ello que la influencer ha considerado prestarle su vientre a Ricky para que tenga un hijo, aunque anteriormente ha manifestado que no quisiera convertirse en madre.

Claro que sí, obvio, ¿quién no?... sí por supuesto que sí, le diría que claro que sí, ¡ay, pero por supuesto! Me parece un tipazo y es bien buena onda, es buena persona, entonces pues… y aparte, o sea, es un tema muy largo la explicación del por qué sí”

Dijo Celia en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al respecto del vínculo cercano que mantiene con el intérprete de María, la estrella de OnlyFans contó: “Lo acabo de ver en Argentina, le dije ‘este año cumplimos 20 años de conocernos’, la cara así de Ricky de ‘¿ya?’, le dije ‘oye, yo envejezco, todos envejecemos y tú ¿qué ped*?, estás igualito y delicioso’. Siempre le digo pura estupidez, pero lo hago reír, entonces eso está bueno”.

Finalmente, Celia Lora aseguró no sentir vergüenza al pensar que Ricky Martín ya haya visto su contenido erótico en algunas plataformas digitales. “Ya lo vio, claro que ya lo vio, desde hace muchísimo ya lo vio, ya lo ha visto varias veces (no me da pena), al contrario, le quiero regalar mi Playboy nueva, a ver sí ahorita que viene”, declaró.