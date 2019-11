Celia Lora luce tremendo escote en blusa negra

CIUDAD DE MÉXICO.-Celia Lora en tremendo escote festejó a su amigo Eli Zayat.

En una foto en su cuenta de Instagram la polémica hija del rockero Alex Lora aparece luciendo sensual con su compañero.

La también actriz porno acompañó el post con el siguiente texto:

“Muchisimas felicidades mi amor espero que te la hayas pasado de lujo gracias por estar en mi vida te amo (sic)”.

Lora se ha convertido en una celebridad de las redes sociales, donde tiene 4.7 millones de seguidores en Instagram.

En esta misma red social es frecuente que publique fotos de ella luciendo con poca ropa.

Dichas fotos son muy vistas por sus fanáticos, sin embargo, no pueden comentar porque ella tiene bloqueada esta opción.

Tres datos para conocer a Celia Lora:

1. Dice que es una mujer disciplinada. Apareció en la revista Playboy. “Si aprendí algo de mi papá fue a trabajar si quieres que te vaya bien”, señala con frecuencia.

2. De los 21 tatuajes que tenía en su cuerpo, han desaparecido cuatro, entre ellos la firma de Ricky Martin y el escudo nacional. “Me los estoy quitando porque ya no me gusta cómo se me ven”.

3. Cuando apareció en Playboy su padre Alex Lora la entrevistó y aseguró que no fue difícil, porque tiene una relación muy abierta con él. “Terminó siendo como una plática entre amigos, fue muy padre y se alargó muchísimo, como una hora”.