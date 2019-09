¡Celia Lora fue golpeada por dos policías!

CANCÚN, Quintana Roo.- Hace algunos días se dio a conocer que Celia Lora habría sido detenida en Playa del Carmen, Quintana Roo, por elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública por alterar el orden y encontrarse en estado de ebriedad.

Ahora, la hija de Alex Lora, salió a defenderse y contar su versión de la historia mediante una llamada en el programa Ventaneando.

Celia Lora habla de su detención en Playa del Carmen tras fotos https://t.co/w783bMEuYt #Chismes pic.twitter.com/0lM7LHuXND — Acusetas (@acusetasmx) September 24, 2019

La actriz porno aseguró que fue víctima de robo y que además fue golpeada por policías que la detuvieron al salir del club de playa "Coralina", desconociendo los motivos de la agresión.

‘’Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto, a mi me agarraron unos policías, me esposaron y me empezaron a pegar”, comentó Celia.

La modelo agregó que los agresores fueron dos mujeres y un hombre, quienes también se dieron a la tarea de robarles a dos de sus amigos. Resaltó que no había hablado al respecto para no dejar en mal a Playa del Carmen.

‘’Me esposaron, me pegaron, dos mujeres y otro estúpido gordo, me aventaron a una pick up, me lastimé la columna”, cuenta a Pati Chapoy.

‘’Me meten a los separos, aparte, a la suite presidencial”.

Fueron cuatro horas las que afirma haber estado en los separos. Cuando se pagó su fianza fue liberada.

“Fue alguien por mí a pagar dinero que es lo que querían nada más”, agregó.

‘’Yo nunca había tenido ese sentimiento en el momento en que estaba en los separos y en bikini pensé ‘me van a violar’, por Dios que eso pensé’’.

Cabe recordar que Celia Lora se ha vuelto una persona muy controversial, a lo que dice estar acostumbrada.

‘’Ya me acostumbré, desgraciadamente, a que lo que sea que digan de mí , nada más porque soy yo, la gente lo cree”, declaró.

Sin embargo, existe un video en redes sociales donde muestra el momento de la detención de Celia Lora, en el muchos puedes juzgar si fue o no agredida.