Celia Lora es igual a su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora bromea con que a su papá le regala cosas que quizá nunca abre y el rockero, a su vez, señala que lo más importante de un día del padre, es celebrarlo siempre.

Desde niña ella se dio cuenta a qué se dedicaba él y Alex, el intérprete de "Triste canción", recuerda con nitidez el día que su pequeña se puso a tocar congas en un teatro de Los Ángeles.

Ambos platican con EL UNIVERSAL sobre la fecha que hoy los une desde hace 35 años, aunque no es nuevo, pues procuran estar los domingos siempre juntos.

"Durante 12 años fuimos a grabar discos a Malibú (EU) y mi domadora siempre fue cuidadosa de que se hiciera en vacaciones (escolares) para estar, durante esas semanas, juntos la familia", recuerda Alex.

"Para mí siempre fue normal estar así", destaca Celia.

"Fui a los cuatro años a Rockotitlán (lugar de conciertos), iba con él a grabar los discos, es difícil de explicar, pero nos dormíamos todos en el estudio. Mientras yo jugaba con mis Barbis, él jugaba a grabar, ¡la verdad es que me la pasaba bien!", dice sonriente.

Pero eso sí, asegura la integrante del reality televisivo Acapulco Shore, jamás pensó en dedicarse a la cantada, siguiendo los pasos del rockero.

"Cuando lo vives tan así (de cerca), te das cuenta que él vive para la gente ¡y está complicado!", comenta.

"Cada quien tiene su vocación y cada quien sigue el camino que Dios le marcó,", ataja Alex.

"Mi domadora y yo quisiéramos que ella fuera como nosotros quisiéramos, pero nunca va a ser eso; nosotros nunca fuimos como nuestros papás quisieron que fuéramos, mi mamá por ejemplo tuvo a un hijo rockero ¡y qué vergüenza porque toda la familia era licenciado!", añade bromeando.

Lo que sí tiene Celia de él son muchas expresiones y comportamientos, incluyendo ser "pata de perro" para indicar que a su hija le fascina estar fuera.

"¡No me doy mucho cuenta!, sino hasta que amigos lo conocen y dicen que hablamos igual, ¡las misma pen..!", refiere Celia.

"Luego veo que también nos sentamos igual, la misma pierna y digo, pues sí. Hace mucho que no me dicen que soy la hija de, pero sí lo hacen, qué importa, ¡es cierto!", externa.

Celia no se espera que sea Día del Padre para regalar algo. Cualquier fecha es bueno para entregarle cosas como la colección completa, en vinil, de la banda británica The Rolling Stones.

"Y varios que no abre, ni estrena", dice entre risas.

Alex detalla que su propio padre fue muy prolífico, teniendo varias esposas y por ende, varios hijos.

"El Día del Padre debería ser siempre, así como el de la Madre y el del Niño, ¡siempre recuerdas a tu jefecita o te la recuerdan, lo mismo a tu papá!.

"Mi carnal es mi medio hermano y tenemos otros medios hermanos, entonces es lo que cotorreamos, hay que festejar al padre y a todos también, ¡eso aplica!", considera.

Por ahora, Celia seguirá en tv y Alex, preparando otro año con El Tri.