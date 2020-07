Celia Lora debuta como youtuber

Hermosillo, Sonora.-Celia Lora quien ha tenido mucho éxito como influencer al compartir varias fotos de su día a díay arrancar suspiros por su bella figura, decidió extender su fama más allá de Instagram, y debutó como Youtuber.

La polémica famosa apenas tiene menos de una semana desde que abrió su canal de Youtube que cuenta con 2 mil suscriptores, donde, al parecer, será un espacio para hablar de su vida diaria y charlar de diferentes temas con los que sus seguidores podrán identificarse.

Hasta ahora, sólo ha compartido un video, y en él habla de las enseñanzas aprendidas durante la pandemia por el coronavirus y cómo le ha afectado.

“A todos nos afectó en el trabajo. El trabajo que tenía se pospuso pero me salieron coas que no hubiera hecho si no existiera la cuarentena como el consultorio del amor de MTV o este canal”, dijo.

También expresó su pesar por los negocios que han tenido que cerrar y que se vieron afectados.

“Pienso en cuánta gente, de un día para otro, valió m%dres todo. Yo los anuncio gratis, a mí no me quita nada. Yo feliz, siento bonito, y eso ha sido de lo más bonito que me dejó la cuarentena, sentir que puedo ayudar tantito”, comentó.