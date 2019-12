Celia Lora celebra cumpleaños en atrevida lencería

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora se encuentra disfrutando de un año más de vida y decidió compartir un poco de ello con sus seguidores mediante la publicación de una fotografía de ella en lencería.

La hija de Alex Lora llegó a sus 36 años el pasado 25 de diciembre y decidió expresar un poco de su sentir en su cuenta de Instagram, mediante un fragmento del tema It Was A Very Good Year de Song by Seal.

‘‘Cuando tenia treinta y cinco. Fue un año muy bueno, Fue un año muy bueno para las niñas de sangre azul, de medios independientes. Viajábamos en limusinas sus chóferes conducirían. Cuando tenía treinta y cinco’’, señala el texto.

En la foto se puede ver a la actriz porno frente a un espejo tomándose en cabello con una mano, luciendo lencería negra y un tatuaje en su espalda.

Celia hizo su debut en la televisión en el programa ‘Lucky Ladies’. En mayo de 2019, hizo su entrada ak reality show mexicano Acapulco Shore de MTVLA, donde se ganó gran parte de su popularidad.

Uno de los más recientes trabajos profesionales de Celia fue que se convirtió en la Boss de la casa de Acapulco Shore. Afirmó estar muy contenta de serlo y el público aprobó muy bien tal decisión.