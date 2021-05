Celia Lora: 10 años después, volverá a protagonizar la portada de Playboy

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que el 2021 es el año de Celia Lora, pues además de estrenar dos programas de televisión y una serie en Amazon, ahora regresará a Playboy para protagonizar una nueva y candente portada.

La playmate más famosa de México e hija de Alex Lora volverá a ser el rostro de la revista para caballeros, a 10 años de haber posado para dicha publicación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue la propia Celia quien confirmó esta noticia en un encuentro con la prensa a su llegada a un evento del tiktoker Papi Kunno.

Hago Playboy este año y hago Maxim”; confirmó Lora. “Este año son 10 años que salí la primera vez; ese es el tema”.

Para la sesión de fotos, Celia dijo que quería una sesión de fotos en un hotel muy emblemático de la colonia Roma.

“Yo quiero que sea en un hotel de un amigo mío que está muy padre, como de la Roma, ese tipo de lugar”, expresó.

A diferencia de su primera portada, Celia se sinceró y dijo que esta segunda sesión le encantará más, debido a que siente que hace 10 años era “muy flaca” y no le gustaba su cuerpo.

“Veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca”, comentó.

¿POR QUÉ A CELIA LORA LE GUSTA POSAR SIN ROPA?

La hija de Alex Lora respondió a una de las preguntas más frecuentes, pues suelen cuestionarle porqué le gusta posar sin ropa.

La playmate quiere enviar un mensaje de “body positive”, es decir, aceptación de los cuerpos, para que las mujeres puedan aprender a amarse a sí mismas.

“A mí me gusta mucho eso, de transmitir eso, de que estés contenta con tu cuerpo, no importa cómo sea, que te la creas. Yo, por ejemplo, cuando tengo fotos no se posar con ropa, encuerada, ya sé qué traigo”.

“Las chich*s no me dejan de crecer, ¿qué no me ves? Porque subo de peso, es grasa”, bromeó.

Y lejos de avergonzarse por tener un OnlyFans, Celia presumió con mucho orgullo su plataforma de contenido exclusivo.

“Está padre, al contrario, se deberían de animar muchas y hombres. Ahí va. Está muy padre porque quita la hipocresía y la doble moral. Yo porque no trato de aparentar algo que no soy y no lo veo morboso, no le encuentro nada de malo”, expresó la playmate a la prensa.

Cabe recordar que Celia acaba de ser eliminada de “El Inframundo”, el nuevo reality de Televisa. La famosa estrenará “Acapulco Shots” y “Ardiente Informativo”, así como la serie en Amazon al lado de Sebastián Zurita.