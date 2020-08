Celebridades que tuvieron que trabajar con su ex, tiempo después de la ruptura

HOLLYWOOD.- Murió el amor pero que no se note: las estrellas de Hollywood que tuvieron que filmar con su ex después de la rupturaQué pasa cuando todo se termina y hay que seguir el rodaje tras una dolorosa ruptura o un pedido de divorcio en trámite.

Robert Pattinson y Kristen Stewart, Charlize Theron y Sean Penn y Cameron Diaz y Justin Timberlake: ex parejas de Hollywood que encontraron el amor en un set de rodaje. Ninguna de estas historias tuvo final feliz, pero muchos de ellos lograron ser grandes amigos

Cuando pasas muchas horas con alguien en el trabajo, es fácil que surja el amor. Y si eres pareja en la ficción, es más probable aún que pase algo más en la vida real. Son incontables los romances que se surgieron tras bambalinas. Pero no siempre las cosas terminan bien. Las rupturas pueden ser difíciles, especialmente cuando tu ex también es compañero de trabajo.

Mantener una relación profesional con un ex amor puede ser difícil incluso para los mejores actores del cine y la TV. No obstante, algunas de las ex parejas más conocidas de Hollywood lograron superar sus diferencias por el bien de sus carreras o por el proyecto que protagonizaban en ese momento.

Alexis Bledel y Milo Ventimiglia, por ejemplo, salieron más de tres años durante el rodaje de “Gilmore Girls” y tuvieron que seguir compartiendo escenas románticas pese a no estar más juntos, mientras que estrellas como Chalize Theron y Sean Penn tuvieron que sonreír ante los paparazzi tras una ruptura abrupta y con una película sin entrenar. Jennifer Garner y Michael Vartan como Johnny Galecki y Kaley Cuoco lograron transformar su amor en una gran amistad y compartir tiempo detrás de escena no fue nada difícil para ellos, incluso terminó siendo más placentero que cuando estaban juntos. Muchos actores siguieron apostando a tener relaciones con compañeros de trabajo. A algunos finalmente les fue bien, mientras que otros consiguieron el mismo resultado y cambiaron de rubro.

Charlize Theron y Sean Penn

Sean Penn y Charlize Theron comenzaron a salir en diciembre de 2013, pero las estrellas de Hollywood fueron amigos durante años antes de que las cosas se pusieran románticas. Al comienzo de su relación, Theron trabajó en “The Last Face”, que dirigió Penn. Según US Weekly, Penn incluso le propuso matrimonio a Theron en un viaje a París en 2014. Pero un año y medio después de la relación, todo se terminó. Sobre la ruptura, Theron dijo en 2016: “Estuvimos en una relación y luego ya no funcionó. Y ambos decidimos separarnos”. A pesar de que su noviazgo había terminado, Theron y Penn tuvieron que trabajar juntos en los rodajes de “The Last Face” y promocionar la película juntos en el Festival de Cine de Cannes en 2016. Días atrás, durante una entrevista en The Howard Stern Show, la sudafricana reveló que jamás pensó en pasar por el altar con el dos veces ganador del Oscar. “Salimos, pero nada más. Nunca quise casarme con él”, sentenció la protagonista de “Mad Max”.

Robert Pattinson y Kristen Stewart

No se puede negar la química en pantalla de Kristen Stewart y Robert Pattinson: la pareja ganó cuatro premios MTV Movie Awards consecutivos al mejor beso por las películas de “Crepúsculo”. Pero toda esa pasión en la pantalla puede deberse al hecho de que también estaban saliendo en la vida real. Los actores comenzaron a salir en 2009. Pero todo terminó antes del lanzamiento de la última película de “Crepúsculo” en 2012 después de que Stewart fuera fotografiada besando al director casado Rupert Sanders mientras protagonizaba “Blancanieves y los cazadores”. Tras pedirle disculpas públicas por su affaire, los actores continuaron trabajando juntos y participaron de la campaña de promoción del estreno “The Twilight Saga Breaking Dawn - Part 2” . Se reconciliaron pero duró poco.

Johnny Galecki y Kaley Cuoco

Kaley Cuoco y Johnny Galecki interpretaron a una pareja felizmente casada en la exitosa comedia de la CBS “The Big Bang Theory”, pero también fueron novios fuera de la pantalla sin que nadie lo sepa. Los actores salieron en la vida real de 2007 a 2009, sin embargo, mantuvieron su noviazgo en secreto por el bien del programa. “Salimos durante casi dos años. Fue una relación maravillosa, pero nunca hablamos al respecto y nunca salimos a ninguna parte juntos”, aseguró Cuoco en una entrevista . “Tengo tanta suerte de que el final fuera de mutuo acuerdo y que no termináramos odiándonos”. Galecki, por su parte, también habló del tema: “Todavía somos amigos muy queridos, Kaley no es solo mi ex, sino una parte de mi vida”. Continuaron trabajando en “The Big Bang Theory” hasta 2019 y hoy son buenos amigos. En 2017, Cuoco incluso compartió una foto en Instagram de su ahora esposo Karl Cook abrazando a Galecki en el set del programa.

Jennifer Garner y Michael Vartan

Después de pedirle el divorcio al actor Scott Foley tras tres años de matrimonio, la actriz Jennifer Garner comenzó a salir con su coestrella de la serie “Alias” Michael Vartan. Tuvieron un breve romance de aproximadamente un año, antes de terminar las cosas en 2004. Sin embargo, Garner y Vartan continuaron trabajando juntos hasta que el programa terminó en 2006. Vartan ha dicho que no se arrepiente del tiempo que pasó con Garner. En 2005, le dijo a USA Today que su ruptura fue en “buenos términos” y que él y Garner estaban “mejor como amigos”. En 2018 rechazó la idea de una posible reconciliación con su ex. “Si no funcionó una vez, no hay razón para que funione esta vez”, afirmó. Sin embargo, claramente no hay resentimientos entre los dos. La ganadora del Globo de Oro le deseó a su ex novio un feliz cumpleaños en noviembre de 2018, escribiendo a través de Instagram: “¿Puedes creer que esta carita de bebé tiene 50 años?”.

Cameron Díaz y Justin Timberlake

Justin Timberlake conoció a Cameron Díaz en los Nickelodeon Kids Choice Awards en 2003, según la revista People, y estuvieron juntos durante casi cuatro años antes de separarse en 2007. La pareja no permitió que su ruptura les impidiera trabajar juntos: ambos protagonizaron “Bad Teacher” de 2011 e incluso compartieron una escena de amor en la producción. Su compañera de reparto Lucy Punch le dijo a MTV en 2011 que “no hubo ningún drama” entre la ex pareja en el set. En la actualidad, Cameron está retirada de Hollywood y disfruta de la vida familiar junto a su esposo, el cantante Benji Madden, y su hijo recién nacido, Raddix. En tanto, Timberlake sigue en pareja con la actriz Jessica Biel con quien, de acuerdo a los últimos reportes, tuvo a segunda hijo hace algunas unas semanas.

Jennifer Carpenter y Michael C. Hall

Jennifer Carpenter y Michael C. Hall interpretaron a hermanos durante ocho temporadas en la exitosa serie de Showtime, “Dexter”. Pero en la vida real, los dos compartieron una relación romántica durante parte de la serie. Los actores se casaron de 2008 y se separaron en 2011, pero Hall y Carpenter continuaron trabajando juntos después del divorcio hasta que el programa terminó en 2013. Carpenter dijo que los dos mantuvieron un amor y respeto mutuo incluso después de que terminó la relación. “Nuestro matrimonio no se parecía al de nadie más, y nuestro divorcio tampoco ... Solo porque el matrimonio terminó no significa que el amor sí”, afirmó. En tanto, la estrella del programa no habló de su ex pero sí confesó que “no es del todo heterosexual”. Aunque el intérprete aclaró que nunca ha “tenido una relación íntima con otro hombre”, Hall admitió que la ausencia temprana de su progenitor, que murió cuando él tenía tan sólo 11 años, pudo haber provocado un “ansia de una intimidad emocional con un hombre”.

Milo Ventimiglia y Alexis Bledel

El actor y Alexis Bledel se conocieron en 2001 cuando Ventimiglia se unió al reparto de “Gilmore Girls”, donde daba vida a Jess, un chico por el que Rory perdía totalmente la cabeza. Su historia traspasó la pantalla e iniciaron una relación que duró tres años y medio. Llegaron incluso a hablar de boda, según confesó Bledel a la revista People, pero aquello quedó sólo en palabras. Alexis hoy está casada con el actor Vincent Kartheiser, a quien conoció durante el rodaje de “Mad Men”. En tanto, Milo lidera el exitoso drama “This is Us” y sigue soltero. Tras su amorío con Bledel, el actor se enamorpó de su compañera de elenco Hayden Panettiere en el programa “Heroes”. Tuvieron una relación romántica de dos años fuera de la pantalla. Sin embargo, esta relación tampoco llegó muy lejos y terminaron en 2009, los dos continuaron trabajando juntos hasta el final de la serie en 2010.

Joey King y Jacob Elordi

Los dos actores del momento Joey King y Jacob Elordi se conocieron en el set de la exitosa comedia adolescente “The Kissing Booth” en 2017 y salieron durante más de un año antes de separarse en marzo de 2019. Desde su separación, King y Elordi han trabajo en la secuela recién estrenada “The Kissing Booth 2” en Neftlix y la tercera película de la saga, que fue filmada en secreto y se lanzará en 2021. Hoy Elordi está en pareja con Zeldaya, su compañero de elenco en el drama de HBO, “Euphoria”. Aunque durante su noviazgo ambos compartían fotos juntos en Instagram, en el momento de la separación, en 2019, los actores borraron sus imágenes compartidas de las redes sociales. Al ser consultada por Refinery29, King admitió que la presión de los fanáticos de la comedia había jugado un papel importante en el final de la pareja: “Cuando estás pasando por algo y el mundo quiere pasarlo con vos u obtener cada detalle al respecto, es realmente difícil. Algunas de estas cosas son solo para vos”.. En 2019, King participó en el podcast “Mood With Lauren Elizabeth”, habló sobre cómo fue volver reunirse con su ex en el set y compartir escenas dónde debían seguir fingiendo que estaban enamorados. “Estuvo bien. Estuvo bien”, dijo King sobre su encuentro con Elordi. “Volver y hacer el sacrificio de lo que, obviamente, todo el mundo está pensando: abordarlo externamente, ser astuto a la hora de hacerlo, hacer esos sacrificios valió la pena”.

Katie Holmes y Joshua Jackson

En 1998, Katie Holmes y Joshua Jackson comenzaron un romance en la vida real mientras trabajaban juntos en la primera temporada de “Dawson’s Creek” de Warner Bros. Aunque sus personajes Joey y Pacey encontraron el amor en el exitoso drama adolescente, el romance fuera de la pantalla de Holmes y Jackson fue de corta duración. Los dos continuaron trabajando juntos en el programa hasta su final en 2003, y aún mantienen una amistad. La actriz le dijo a Us Weekly en 2012 que Jackson fue su primer amor, y que incluso se acercó a él después de su doloroso divorcio de Tom Cruise, padre de su única hija, Suri.