Celebridades que han acusado a Raquel Bigorra de "traicionera"

Pati Chapoy y Daniel Bisogno expusieron hoy en el programa de Ventaneando que Raquel Bigorra era mente detrás de la información filtrada sobre el divorcio del conductor y dar detalles de su vida privada la revista de Tv Novelas y TV Notas en donde el conductor ha acaparado los titulares.



Los conductores del Ajusco revivieron varias declaraciones de famosos que en su momento acusaron a la cubana de ser ella quién ha revelado información confidencial de algunos famosos. A continuación algunas de las acusaciones más fuertes:

Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Alfonso de Anda

Durante la separación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar, la revista TvNotas publicó detalles íntimos del proceso de divorcio, detalles de su estado de ánimos y aseguró que Coronado le había sido infiel a del Solar con Alfonso de Anda.



Esto provocó que de Anda abandonara Tv Azteca para no afectar su matrimonio. Fue Pati Chapoy quien confirmó que Bigorra fue la persona que vendió la información a la publicación.



Esto revivió varias declaraciones de famosos que en su momento acusaron a al cubana de ser ella la de que revelaba información confidencial sobre ellos o en otros casos de ser la autora intelectual de sus despidos en Tv Azteca y Televisa, a continuación algunas de las acusaciones más fuertes.



Atala Sarmiento



Hace un par de años, Atala Sarmiento acudió a una clínica de fertilidad, ella quería mantener este proceso en secreto pero la revista TvNotas logró captarla en el lugar y reveló detalles del procedimiento al que se sometería. Pati Chapoy comentó que Atala le comentó que la única persona que sabía de la situación era Bigorra y que seguramente ella se había puesto en contacto con la publicación.



Niurka Marcos

Niurka fue invitada al programa “Las tardes con la Bigorra”, donde supuestamente la conductora le haría una entrevista sobre su trayectoria, cuando la “mujer escándalo” llegó al foro preguntó sobre su papel en el programa sin tener respuesta. Tras varios intentos, una persona de producción le comentó que habían planeado colocarla con Aura Cristina Gayner, con la que en ese momento había protagonizado una pelea en el programa “Soy tu doble”.

Al enterarse de esto se retiró del lugar y días después comentó que no se prestaría a ese tipo de juegos, y remató diciendo que sabía que muchas personas habían perdido su trabajo por culpa de Bigorra pero que ella no tenía miedo de ser una más de sus víctimas.

Aylín Mujica

Ailín Mujica mantuvo una relación con Osamú de 1993 a 1994. Un par de años después, Bigorra inició un romance con él que concluyó en 2008. Después, Mujica salió con Alejandro Gavira de 1998 a 2008. Ese mismo año, Raquel comienza una relación sentimental con Alejandro, para después casarse.

“Existe una fijación bastante extraña conmigo por ahí. Desconozco cual era el misterio de que no dijera que andaba con mi ex, si al final de cuentas ella así lo decide. En mi caso nunca he estado pendiente de su vida, entonces, para mí, ni fu ni fa”, dijo Aylín a una revista al ser cuestionada respecto a que Bigorra había comenzado a salir con sus dos ex parejas tiempo después de que habían terminado.



Con información de revistacosas.mx