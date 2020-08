Celebrará José Ron su cumpleaños 39 sin pareja

Ciudad de México.- Como uno de los actores favoritos del momento y su nombre sinónimo de éxito en la pantalla chica , José Ron no ha corrido con la misma suerte en el terreno amoroso y aunque ha intentado establecerse en varias ocasiones con bellas mujeres del espectáculo, parece que aún no ha encontrado a su otra mitad y recientemente concluyó otro de sus romances, ahora con la actriz y cantante Jessica Díaz, quien se ha sumado a la lista de famosas que lograron entrar en el corazón del actor, pero no permanecer en él y éstas fueron algunas de ellas.

Begoña Narvaez

El actor ha confirmado que vivió un romance con la bella actriz durante el 2007 cuando ambos trabajaban en la telenovela "Muchachitas como tú", sin embargo, la relación no perduró y a poco tiempo de concluir el proyecto también dieron por terminado su noviazgo, mismo que al parecer retomaron brevemente durante el 2016.

Karla Pineda

Aunque fue una de las relaciones más estables y duraderas para el actor, la pareja puso fin a su noviazgo abruptamente y al parecer no quedó en los mejores términos, pues a pesar de que Ron se desvivió en halagos para la conductora, ella se negaba a hablar abiertamente de José ,quien incluso mantenía una estrecha relación con su hijo y se limitaba a responder. "Lo real es que no estoy con José Ron desde hace más de un mes; la verdad es que lo que pase en su vida ya no me incumbe”, situación que parece cambio con los años pues con el paso del tiempo fueron captados juntos en varias ocasiones.

Ariadne Díaz

José Ron y Ariadne llevaron su relación fuera de la pantalla cuando ambos protagonizaron la telenovela "La mujer del Vendaval" durante el 2012 y tras casi dos años de apasionado romance en el que ambos hicieron muchos planes juntos, finalmente la pareja terminó en el 2013 sin dar mucha explicación a los medios. Mientras a Ron se le relaciono más tarde con Iran Castillo, por su parte, Ariadne disfruto de su soltería un tiempo y más tarde inició un corto romance con el también actor Cristian Meier para después convertirse en madre al lado del brasileño Marcus Ornelas.

Irán Castillo

Durante el 2014 y por medio de una foto en Instagram, Jose Ron e Iran Castillo confirmaron su noviazgo públicamente, mismo que solo duró cinco meses, y aunque el actor reveló en varias ocasiones sentirse muy enamorado y entusiasmado con esa relación, semanas después de su abrupta ruptura, Ron confesó que fue Irán quien decidió terminar con el romance y aunque no reveló los motivos, dejó claro que no hubo infidelidad por parte de ninguno.

Livia Brito

El nombre de la cubana se vio involucrado en la ruptura de Irán Castillo y José Ron, con quien protagonizaba la telenovela "Muchacha Italiana viene a casarse" y aunque el actor ha comentado que nunca tuvieron una relación de noviazgo, la actitud y complicidad entre ambos fuera de los foros dejaba entrever que había mucho más que solo química en la pantalla, pero al parecer todo terminó al descubrirse una infidelidad por parte de la cubana con su compatriota Lenny de la Rosa.

Daniela Alvarez

La actriz Daniela Álvarez y José Ron terminaron su noviazgo después de un largo viaje juntos, situación que según la ex reina de belleza, desgasto el romance debido a la cercana convivencia y aunque se rumoró que terminaron a causa una fuerte discusión entre la pareja en la que incluso hubo jaloneos por parte de Ron, más tarde Daniela reitero que el único motivo de su ruptura fue la diferencia en ideologías y formas de actuar.

Jessica Diaz

Con solo cuatro meses de romance, José Ron y Jessica Díaz confirmaron el fin de su romance a través de un Instagram live, después de varias semanas de especulación sobre su ruptura, Aunque en un principio la actriz negaba haber concluido su historia con el actor, finalmente ambos decidieron dar la noticia juntos y aseguraron que no fue a causa de ninguna infidelidad ni pelea e incluso aseguraron que quedaron como muy buenos amigos y seguirán estando en contacto de otra manera.