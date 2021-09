Celebran sus embarazos sin dejar de apoyar el aborto: Yuya, Mon Laferte y Natalia Téllez

MÉXICO.- Jóvenes famosas que están por convertirse en madres como Yuya, Mon Laferte y Natalia Téllez, sostienen que no hace falta renunciar a ser madres para apoyar la lucha de los derechos de la mujer. Las tres se encuentran celebrando sus embarazos y compartiendo su felicidad son sus seguidores por medio de redes sociales a la par que manifiestan su apoyo al aborto legal y al movimiento feminista.

Mon Laferte

Fue a mediados de agosto que la cantante Mon Laferte confirmó sorpresivamente su embarazo a través de su cuenta de Instagram, en donde confesó que tenía diez semanas.

"Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso y de humor y ha sido difícil. Y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí (...)", detalló Laferte al anunciar su embarazo.

Aunque muchos de los seguidores de la chilena no tardaron en felicitarla de desearle lo mejor, hubo muchas personas provida que se manifestaron en contra de su embarazo debido a que Mon Laferte siempre ha apoyado el movimiento feminista y la despenalización del aborto. Tras la pasada entrega de los Latin Grammy 2019, evento donde hizo topless en su paso por la alfombra roja, con un mensaje que decía “En Chile torturan, violan y matan”, se convirtió en un símbolo para muchas mujeres que luchan en contra de la violencia. Sin embargo, la artista afirmó que no lo hizo por querer ser considerada como una heroína, sino que, su propósito siempre fue darle visibilidad a la violación de los derechos humanos de su país.

“Se abrió otro debate a raíz de esta acción, se abrió la conversación del feminismo, del género, de cómo el cuerpo de la mujer es crucificado y está bien aceptado en una alfombra el desnudo siempre y cuando sea para el consumo sexual, bueno se generó una conversación que ni siquiera sabía que iba a suceder y me parece bien, en un sentido general que se genere una conversación, yo hoy en día me siento tranquila, con mis convicciones, con mis acciones”, indicó en una entrevista a EL UNIVERSAL.



Además, el uso del pañuelo verde en un evento internacional, comenta, le dio más fuerza al movimiento feminista. “El feminicidio ha aumentado en los últimos años, al llevar también el pañuelo verde habla desde una protesta que empieza desde el feminismo, que creo que hoy es la revolución mundial que estamos viviendo, que nos estamos dando cuenta, todos y me incluyo de los actos machistas que de pronto uno tiene, de las desigualdades entre mujeres y hombres, del derecho salarial en donde los hombres sólo por ser hombres haciendo el mismo trabajo, ganan más que una mujer, creo que lo interesante de que se abrió la conversación”, explicó.

Yuya



La influencer Yuya también sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar su embarazo junto al cantante Siddhartha. “La verdad me he sentido felicísima, pero ¿sabes qué? Tengo el sentimiento de como si yo también hubiera vuelto a nacer y estoy comenzando a descubrir un mundo nuevo, emociones nuevas. Y las hormonas pues ¡uff! hay de todo en ese tema”, dijo Yuya con respecto a su estado emocional.



Así como Mon, la youtuber se ha caracterizado por denunciar la violencia hacia las mujeres y su apoyo al movimiento feminista. Fue el año pasado cuando denunció mediante un video de YouTube que el rapero Johnny Escutia la amenazaba y escribió una canción en donde hablaba de violarla y matarla. “Hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí abiertamente, públicamente. Esta persona ‘escribe’ -hace la seña de comillas con los dedos- canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables, habla sobre la pedofilia, entre otras cosas”, dijo Yuya en un video de YouTube.



Ante ello, miles de mujeres y asociaciones feministas mostraron su apoyo pidiendo que se bajara todo el contenido del cantante de las plataformas sociales, y denunciando al cantante, algo que la influencer agradeció. Así como la chilena, Yuya desató polémica entre las feministas y los de movimiento provida, sobre todo después de que una usuaria de redes sociales criticara que la felicitaran, señalando que “la vida se defiende desde la fecundación”, lo que la ha llevado a fundar SERPROVIDA A.C., un grupo que pretende coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Natalia Téllez



Por su lado, Natalia Telléz también ha sido víctima de críticas, después de que anunció que estaba embarazada a través de su cuenta de Instagram. "Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría!", escribió en el mensaje que acompañó con una fotografía junto a su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala.

Y es que la conductora en varias ocasiones se ha manifestado a favor del aborto y su apoyo al movimiento feminista, que incluso publicó una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López, para exigir un alto a la violencia de género y pedir justicia por los feminicidios en el país.

"En México se protege el Palacio Nacional antes que a las mujeres de los feminicidas y los violadores. En México va a la cárcel una mujer que aborta antes que un candidato violador. Exigimos una estrategia nacional de seguridad con perspectiva de género para frenar los feminicidios, fortalecer las instituciones para denunciar la violencia de género que esta pandemia ha agudizado", se lee al inicio de la carta que compartió Téllez a través de su cuenta de Instagram

La polémica

Ante el activiasmo de las jóvenes y sus recientes embarazos, los usuarios de redes sociales han inicado la discusión sobre cómo se concilia ser madre y desear serlo con apoyar el aborto que los provida consideran un acto de asesinato. Las opiniones se dividen entre quienes llaman hipócritas a las famosas y quienes consideran que el movimiento que busca despenalizar y legalizar el aborto considera que la maternidad no solo puede ser deseada, sino que debe serlo.

Primero criticaron a Mon Laferte, ahora van con Natalia Téllez, estar a favor del aborto no implica no querer ser madre, además de que todos tenemos derecho a cambiar de opinión.

La maternidad debe ser deseada y elegida. — ��Marcee Pérez Sánchez�� (@MarccelaSanchez) September 20, 2021

También hay quienes apelan a complejos asuntos morales y pierden de vista la dimensión del movimiento que se relaciona con la salud pública y cuestiones sociales.