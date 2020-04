Celebra así Yadhira Carrillo aniversario de bodas con Juan Collado

A pesar de que Juan Collado lleva más de 9 meses encerrado en prisión, tras ser señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la que sigue demostrándole su apoyo incondicional es Yadhira Carrillo.

“Ya cumplimos 9 meses y días, y sigue siendo exactamente lo mismo, de 4 visitas a la semana, ahora son solo 2, y en lugar de que sean 6 personas las que entramos, solamente entramos 2”, contó la actriz tras su llegada al Reclusorio Norte.

Posteriormente, Carrillo reveló lo difícil que ha sido para ella sobrellevar toda esta situación. “Ya estando en casa sin él es fuerte la tristeza, muy fuerte. Tú compras tú tarjeta adentro, y con esa tarjeta toda la gente puede hacer llamadas por dentro en teléfonos públicos que están ahí bien puestos, y entonces me llama 7 veces al día más o menos”.

Sin embargo, la protagonista de telenovelas aseguró que a pesar de todo lo malo, se dieron la oportunidad de celebrar su octavo aniversario de bodas.

“Le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice, y ahí vamos… en la vida no sabes qué te va a tocar, si enfermedades, muerte, este tipo de cosas que ni tú pides, y que tampoco a veces son merecidas, pero que te tocan vivir en la vida y lo más importante es levantarse, permanecer, y poder salir adelante, para mi eso es lo más importante, y si Dios nos permite así siempre será”.

Cabe señalar que previo a esto, Yadhira contó que ahora con el tema del Covid-19 Juan está tomando extremas precauciones, pues debido a su estado de salud, es una de las personas que corre grave riesgo de contagio.

“El área donde Juan esta es un área pequeña, no se mueve de ahí desde un principio, entonces hasta la fecha lo estamos haciendo igual, él no se mueve, Juan tiene problemas, desde un principio se sabía, de hipertensión, de corazón, diabetes, sus pulmones los tiene como su papá que en paz descanse, tiene tocados los pulmones, y nunca ha fumado en su vida Juan, pero por herencia”.

Finalmente, Yadhira se olvidó un poco del problema legal de su esposo, y no perdió la oportunidad de enviarle una afectuosa felicitación a Luis Miguel, con quien compartió cuadro en uno de sus videoclips.

“Me acuerdo que estábamos en Tequila (Jalisco) y me senté debajo de un árbol, hacía mucho calor, ya estábamos listos para grabar, y yo me senté abajo de un árbol, y me dice ‘¿oye no te quieres venir a sentar en una silla Yadhi?, (pero le dije) ‘no, aquí estoy bien, muchas gracias’, ellos estaban allá trabajando. Entonces ahí me doy cuenta que Yadhira seguirá siendo la misma, amo el campo, el pasto, la sombra, el árbol, y ahí me tiré abajo del árbol a sentir el fresco, fue una jornada de trabajo preciosa, la pasamos muy bien, muy lindo. Un abrazo muy grande, mucha vida, mucha salud, lo mejor de la vida para un ser que ha trabajado tanto”, relató.