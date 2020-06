Celebra Michelle Salas 31 años con impresionante evolución

Michelle Salas, hija de Luis Miguel Gallego y Stephanie Salas, nació el 13 de junio de 1989. Desde el inicio de su vida estuvo en medio de la polémica debido a la breve historia de amor que hubo entre sus padres.

A pesar de que su origen era un secreto a voces, Michelle guardó silencio hasta los 16 años, momento en que decidió hablar al respecto. “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”, declaró la modelo a una revista mexicana.

Fue hasta el año 2008 cuando oficialmente Michelle y Luis Miguel se reencontraron y entablaron una relación como padre e hija, al parecer, gracias a la influencia de Araceli Arambula, quien en ese entonces era pareja del cantante, pero años más tarde volvieron a distanciarse de nuevo y se mantienen así hasta la actualidad, mientras que con su madre, Michelle ha mantenido una estrecha relación a lo largo de su carrera e incluso han modelado juntas en importantes pasarelas.

Contrario a lo que dictan sus genes, Salas no ha intentado perseguir una carrera como actriz o cantante, pues se ha posicionado como una importante influencia dentro del mundo de la moda, aunque en varias ocasiones ha demostrado haber heredado el talento vocal de su famoso padre, pero se ha enfocado tanto en su carrera de modelo que ha logrado una sorprendente transformación física que la ha llevado a mantener su exitosa carrera y un nombre reconocido en el medio como conductora.

En el amor, la hija mayor de Luis miguel se ha visto relacionada con Alejandro Asensi, amigo y representante de su padre, 20 años mayor y de quien se dijo habría estado embarazada, con Víctor González Jr., con el empresario mexicano Gerardo Name, además del actor Diego Boneta e incluso se rumoró un romance con la cantante Elan y con el venezolano Danilo Diaz, quien es años mayor que su padre.

Michelle ha confesado sentirse orgullosa de ser una mujer independiente y autosuficiente, pues a pesar de que cuenta con el apoyo de su familia, la mexicana se dio cuenta de que las cosas se disfrutan mejor cuando se obtienen por medio de su esfuerzo, pero su éxito parece haber incomodado a algunas personas, como es el caso de Frida Sofía, pues a pesar de haber crecido juntas, la joven no se salvó de los fuertes ataques de la hija de Alejandra Guzmán contra toda la dinastía Pinal y en particular contra ella, mientras que la modelo ha preferido mantenerse al margen de los conflictos familiares y enfocarse en su carrera para ahora celebrar sus 31 años de vida en medio de la pandemia.