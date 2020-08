Celebra José Ron cumpleaños desde paraíso caribeño

QUINTANA ROO, México.- El actor mexicano celebra hoy su cumpleaños 39 y lo hace publicando su más reciente imagen desde las paradisiacas playas de la Riviera Maya, donde aparece al lado de sus mascotas Skiro, LEo y Nina.

"Kiss me, It’s my birthday", escribió José Ron en su perfil de Instagram, a lo que agregó, "llegando a otro paraíso de nuestro querido México, No puedo estar más agradecido con Dios y con la vida!!! A vivir bonito. Ruge león". texto seguido de varios emojis de león, pastel, chispas y corazones rojos.

Gracias por sus mensajes ������������������❤️ — José Ron (@JoseRon3) August 6, 2020

En los últimos post de Ron lo podemos apreciar disfrutando de las playas de Oaxaca en compañía de su manada, con quien ha viajado de un estado a otro, apareciendo en su publicación más reciente en las playas de Tulum, en Quintana Roo.

El actor mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, ha sido protagonista en varias de las series y novelas, entre las más recientes están "Te doy la vida" y el remake de "Rubí", donde hizo pareja con Camila Sodi.

En la novela "Te Doy La Vida", producción de Televisa, hace pareja con la actriz Eva Cedeño, con quien también participó recientemente en el programa "Minuto para ganar VIP", donde buscan cumplir el sueño de una familia. Este capítulo será transmitido este domingo a las 21 horas, horario de CDMX.

El mundo necesita más amor... ��❤️�� pic.twitter.com/t6e96ktbum — José Ron (@JoseRon3) August 5, 2020

El actor es conocido por su amor a los caninos, quienes ha ido adoptando uno a uno, hasta formar una jauría. Los perros son bien conocidos en los set de grabación, ya que procura dedicarles algún tiempo de calidad y estar que siempre estén bien cuidados.