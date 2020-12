Celebra JLo cumpleaños de su mamá

Tijuana, BC.- Esta vez Jlo no encendió las redes, las llenó de ternura con la fiesta sorpresa que le dio a su mamá Lupita en su cumpleaños 75.

“Feliz 75 cumpleaños a mi hermosa mamá!!! Te quiero mucho. Todos lo hacemos. eres la definición de ser juvenil e intemporal a cada edad... gracias por tu amor infinito, energía, apoyo y por sólo ser tú!!! Te amo siempre”,.escribio Jennifer López en su cuenta de Instagram.

La llamada “Diva del Bronx” compartió un video a sus seguidores donde sorprende a la cumpleañera en medio de globos y una cena en petite comité.

Guadalupe Rodríguez originaria de Puerto Rico se mudó joven a Nueva York, ciudad donde la intérprete de “If You Had My Love” nació.

En medio del color morado, la celebración estuvo rodeada de sus tres hijas y su yerno Alex Rodríguez y hasta una fiesta a distancia vía Zoom se hizo con sus nietos.