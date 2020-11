Celebra Gael García 42 años y está en la lista de los Mejores Actores delSiglo XXI

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido actor mexicano Gael García fue reconocido por el periódico estadounidense The New York Times por su gran trabajo actoral lo cual lo posicionó dentro de la lista de los Mejores Actores del Siglo XXI.

Gael García comenzó su carrera actoral desde muy pequeño, y no por nada ha sido seleccionado como uno de los mejores actores de este siglo pues “El Charolastra” también es productor y director ha sido ganador al Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle, además ha participado en películas de varios países, de las cuales seis de ellas llegaron a ser nominadas al premio Óscar.

Hartos motivos para festejar a mi carnal @GaelGarciaB !! Te abrazo a la distancia querido y admirado compañero. ¡Feliz cumpleaños! Pasen a felicitarlo por acá, que en estos tiempos pandémicos, el apapcho virtual es necesario pic.twitter.com/sUERkW2mZO — diego luna (@diegoluna_) November 30, 2020

La felicitación de Diego Luna

Sin duda una de las amistades más fuerte y que se ha mantenido a lo largo de los años es la de los "charolastras", los actores Diego Luna y Gael García, quienes se conocen desde pequeños y aunque no conviven de Manera frecuente debido a sus exitosas carreras es innegable el gran aprecio y admiración que se tiene el uno y otro.

El 30 de noviembre Gael García cumple 42 años de edad y su entrañable amigo Diego Luna lo felicitó por medio de las redes sociales en donde le envía un abrazo virtual pues debido a pandemia es necesario tener este tipo de felicitaciones.

Luna además invitó a sus seguidores a que extiendan su felicitación a través de su cuenta de Twitter oficial.

Inmediatamente después de la felicitación de Diego Luna, Gael Gacía respondió a su "carnalo" como el actor de "El Crimen del padre Amaro" lo llama.

“¡Gracias, querido carnalo de tantísima batalla y aventura! ¡Un abrazo que abarque todo el internechi te mando! ” escribió el cumpleañero y enseguida a su respuesta vinieron muchísimas más felicitaciones de sus seguidores y amigos, entre ellos la de la escritora Gabriela Warkentin a quien también respondió el Charolastra.

Dario Yazbek y Gael García comparten familia y día de cumpleaños.

Celebración multiple familiar

Gael García tiene muchos motivos para celebrar este día, pero un dato curioso es que comparte cumpleaños con su medio hermano Dario Yazbek Bernal. Los hermanos se llevan 11 años de diferencia de edad, y todo parece indicar que Darío seguirá los pasos de su hermano, no solo en la actuación sino también en la producción.

Dario hace un par de años compartió una imagen en su red social, donde deja claro este singular detalle. En la imagen aparecen Gael García de pie, sosteniendo de los brazos a un Dario Yazbek aún bebé. El actor escribió en este post. "Yo soy el bultito envuelto que esta levantando la persona con la que comparto cumpleaños. 0.27% de los hermanos cumplen el mismo día, así que las probabilidades ya lo hicieron de hoy un día importante y claramente especial. Felicítenme a mi y a mi hermano, quien no hay palabras para describir en cariño, y también a mi mamá que tiene un gran tino".