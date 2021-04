Celebra “El Gallo” Elizalde dos décadas de carrera con nuevo álbum

TIJUANA, B.C.- Como parte de las celebraciones de sus dos décadas de carrera, Francisco “El Gallo” Elizalde lanza su disco “Canciones pa’tomar como los hombres” , un álbum que trae canciones de despecho hasta de amor y algunos corridos.

“Salió el 23 de abril, ya tenemos veinte años en la música, se dice fácil, pero si ha sido un camino difícil, bajadas y subidas, ya tenemos un rato en ello y estamos contentos de la llegada de este material que es una buena recopilación de temas”, indicó Elizalde.

En entrevista vía Zoom, el hermano menor del finado Valentín Elizalde, compartió detalles del material que contiene 14 temas de covers, todos grabados en vivo, entre los que destacan “Volveré a amar”, "El indio enamorado” y “Con olor a hierba”.

De este material se desprende “Sufriendo a solas”, autoría de José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” con una interpretación, muy al estilo del cantante, la cual también ya está disponible con un video en Youtube.

“El Gallo” busca preservar el legado de la familia Elizalde y continúa trabajando en su proyecto musical, pues además de ser compositor y cantante, también desarrolla su faceta como productor; eso sin dejar de lado sus actividades como empresario promoviendo su bebida “Autentico Corajillo”.

“Mis composiciones son cosas que me pasan o quisiera me pasaran, uno plasma las canciones y gracias a Dios, hay artistas que me han grabado como Alejandro Fernández, muchas disqueras han creído en mí.

“Es otra huella que vamos dejando en el camino de la música y estoy muy orgulloso de ello”, puntualizó el también músico.

Dijo estar atento a los cambios que el género está sufriendo con la llegada del corrido tumbado, de la combinación del mariacheño, que puso de moda Cristian Nodal y quizá, por qué no, en un futuro grabe algo de eso.

“Esperemos que pronto, estamos trabajando y haciendo muchas cosas para llevar buena música que alimente el alma y corazón, que sea un buen rato para ellos”, destacó

Francisco “El gallo” Elizalde recalcó seguir chapadito a la antigua, pues siempre le gustan más las canciones de ayer, pero dándole ese toque de frescura.