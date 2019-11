Cecilia Galeano ha tenido problemas para encontrar el amor

CIUDAD DE MÉXICO.-Cecilia Galeano confesó los problemas que ha tenido para conseguir galán nuevo.



La actriz y conductora decidió utilizar una aplicación para ligar, sin embargo, según dijo en entrevista con el programa Hoy, tuvo una mala experiencia.

Hice match con un hombre y le dije hola. Me preguntó '¿Cómo te llamas?...Cecilia Galeano'. Y él me respondió: Mira estúp$%a, el Tinder es para conocer gente, no para hacerse pasar por artistas...¡Y me bloqueó!", reveló entre risas.