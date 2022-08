Ceci Ponce apoya a su “hije” de 11 años en todas sus decisiones

Ciudad de México.- La actriz Ceci Ponce se sinceró sobre su hija Celeste Arroyuelo, quien anteriormente habría despertado la curiosidad de los internautas debido a su aspecto considerado como 'masculino'.

Y es que la artista expresó que su ''hije'' no le gusta usar prendas femeninas y habló sobre la relación que ha tenido con la pre-adolescencia ya que en algunas partes de la sociedad este tipo de preferencias no es bien recibido.

Le gusta vestirse como niño. Primero se la pasaba todo el tiempo en pants, pero cuando había un evento, le dije: ‘No puedes ir en pants’, y me dijo: ‘No me voy a poner vestido’, a lo que le contesté: ‘No te tienes que poner vestido, hay millones de maneras de verse elegante sin ponerse vestido’, y me respondió: ‘Quiero traje, saco y corbata’, y yo le contesté: ‘Perfecto’, fui, se lo compré y estuvo muy bien, porque después íbamos a un bautizo cristiano donde creía que para ellos la ropa sí tiene género; yo todavía le dije antes de irnos: ‘Celeste, en esta religión, tal vez te miren un poco raro porque ellos tienen otras ideas’, y ella me respondió tranquila que sin problema, pero no fue así, la verdad es que en la fiesta, todos la recibieron excelente”

Dijo Ponce a una publicación de circulación nacional.

Fortaleza de los niños

Y recalcó: “Detrás de la fortaleza y personalidad de los niños, están los papás, y cuando preguntan y me dicen: ‘Tu hijo’, y yo: ‘Mi hije’, y le pregunto a Celeste: ‘¿Qué les digo?’, ella me ve como diciéndome: ‘No les digas nada, no tienen que saber’, pero yo le respondo: ‘¿Pero no te molesta que te confundan con un niño?’, y me contesta que no; y a mí me pasaba lo mismo, cuando yo tenía 9, 10 años, me confundían con un niño”.

Al respecto de las dudas que puedan surgir sobre las preferencias sexuales de su hije, Ceci comentó: “Es que las generaciones de hoy en día es de niño, niña, si es ser humano mejor, pero como que es una cosa de amor integral completamente. Ella me puede hablar tanto de que le gusta un niño, como que le gusta una niña, y yo la verdad escucho; no sexualizo porque yo convivo con ella y no la veo ahí todavía, tiene apenas 11 años, no la veo como dándole un contexto sexual a las cosas, más bien es de compañerismo, amistad; entonces me puede hablar de Pepito como de Julieta y yo la escucho igual. Me habla con amor, respeto e ideas bonitas”.

No obstante, la intérprete manifestó su total apoyo a Celeste en las decisiones que pueda tomar en el futuro, incluso si en el futuro su primogénita decide cambiar de género.

Charla madre e hije

Ante la pregunta sobre si su hije ha charlado con ella sobre este tema, Ponce manifestó: “Por ahora no. Me comentó una vez que leyó el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y que había un caso de una transgénero y demás, y ahí me nombró del caso de ese personaje, pero yo veo las cosas con tanta libertad, que en mi casa no va a haber ninguna sorpresa, ni ningún revés, más que el de la misma sociedad que pueda enfrentar. Yo estoy preparada para todo, pero son niños sin issues (problemas), muy felices, sin complejos, y eso es hermoso”.

Debido a que los comentarios cuestionando la sexualidad de Celeste surgieron cuando se cortó el cabello, Ceci reveló el motivo por el que Arroyuelo tomó esta decisión.

“Ya se había cortado el pelo por gusto, pero luego hizo un comercial para Netflix y le tocó hacer un personaje como el de la protagonista de la serie Stranger things y la raparon a coco; lo hizo muy bien. Ahorita ya está un poco traumada, porque no es lo mismo el corte que traía antes, que ya era corto, pero tenerlo rapado ya es mucho para ella”, detalló.

El bullyng

Sobre los mensajes de bullying en redes sociales, la actriz dijo: “Sí, a veces dicen unas cosas que es para matarlos, pero si tienes una red social abierta, te expones a que eso suceda. Tienes herramientas para bloquear a las personas o las ignoras o les contestas, como generalmente lo hago yo, y la mayoría, por no decirte todos a los que les contesto, su siguiente respuesta es positiva. A veces uno se toma a mal los comentarios, por eso yo respondo y es como un momento para dar un mensaje, y es que entre Celeste que se corta el pelo, que los otros dos no los peino, que si mi hija es gay, qué sé yo”.

Finalmente, Ceci Ponce recalcó que lo más importante en la vida es el amor, sin importar en qué manifestación se dé. “Totalmente, entonces superbién; y a mis otros dos hijos los confunden con niñas, porque siempre traen el pelo largo, y ellos diciendo que son niños, pero no les importa. Soy la mamá a medida que necesitaban”.