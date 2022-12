Cazzu responde a polémica por concierto con muy poca asistencia en Puebla

Ciudad de México.- La cantante Cazzu sigue haciéndose camino en el terreno musical, buscando consolidarse en diferentes países latinos, como lo es México donde también ha adquirido fama por el romance que tiene con Christian Nodal.

Como parte de su tour, Cazzu llamó la atención por sus shows en Guadalajara, Jalisco, y Puebla, debido a que le fue excelente, aunque trascendió que en el interior del país no le fue tan bien, pues unas imágenes en el Auditorio GNP Seguro en donde lucía casi desierto, y aunque aún no se confirma, se rumora que al evento acudieron únicamente entre 400 y 500 personas.

Aún con lo ocurrido, la argentina negó dicha situación y señaló:

Igual y nosotros abrimos un concierto para 2 mil personas, y estaba casi lleno, entonces realmente yo no soy una persona que está en este lugar por los números, o sea, si hubiesen habido 50 yo voy a dar mi mismo show y va a ser igual de gratificante para mí porque estoy muy lejos de mi país, y venir desde tan lejos a un lugar donde la gente no te conoce y a que aún así pasen estas cosas, escuchen tu música, a mí las cosas que el resto puede decir no me interesan, yo tengo mi público y pueden ser tres, afuera de mi hotel y voy a estar feliz”

Tarea difícil

De la misma manera, Cazzu aseveró que salir de su país para dar a conocer su proyecto musical no es nada sencillo. “Para mí cada vez que estoy por ir a un lugar por primera vez es… me genera mucho nervio y son muchos sentimientos encontrados porque es como la idiosincrasia de la gente, la cultura, todo”, explicó.

Al respecto de si se considera una persona que atrae a la prensa por su romance con el cantautor mexicano, la argentina manifestó: “Para mí es muy difícil porque no me considero mediática, yo solamente hago música y es lo que sé hacer, y lo único que hago y para lo que trabajo un montón, después todo lo que pasa realmente no lo entiendo, o sea, no entiendo muy bien cómo funciona la prensa y cómo me genera mucho conflicto un montón de personas mintiendo sobre uno por ejemplo, que de verdad no entiendo cómo hay gente que tiene un trabajo, que su trabajo sea mentir sobre las personas populares”.

Finalmente, Cazzu afirmó que no se siente ofendida al saber que algunas personas en México conocieron su trabajo gracias al ex de Belinda. “No, a mí no me molesta, o sea, yo conozco la realidad y a mí hasta me da cierto orgullo o sea, si la gente puede llegar a través de él a mí, o la gente en mi país ha llegado a él a través mío, entonces es algo bonito, mutuo, y que habla sobre todo del amor”, dijo al respecto.