Casi le pasa caballo por encima a José Manuel Figueroa al momento que lo tumba

CIUDAD DE MÉXICO.-José Manuel Figueroa pasó tremendo susto luego de que un caballo lo tumbara y casi le pasara por encima.

En un video que circula en redes sociales se puede ver el impactante momento en el que el hijo de Joan Sebastian es tumbado por el animal, sin embargo, se para rápidamente para evitar lesiones.

Por fortuna nada pasó a mayores, el cantante se puso de pies y siguió con el espectáculo.

Figueroa estaba ofreciendo un concierto en Texcaltitlán, Estado de México.

“No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como me el viejo, Accidente en Texcaltitlán Estado de México, 1 de enero……….. Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilo al escucharme, ahí vuelo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes ……… Te amo Gardel, gracias por cuidarme“, escribió José Manuel.

Cabe recordar que hace apenas unos meses, Figueroa ya había sufrido otra caída desde su caballo, por lo que tuvo múltiples heridas y preocupó sus seguidores.