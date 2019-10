Casi 100 mil personas homenajean a su "Príncipe" en el Zócalo

Un príncipe necesita un gran escenario para despedirse y José José lo tuvo; la plancha del Zócalo capitalino le brindó un último adiós ante casi 100 mil asistentes y con la presencia de más de 20 artistas quienes le rindieron homenaje.



El público, fiel como lo demostró en Bellas Artes y en la colonia Claveria, que vio nacer a José José, ahora aguantó la lluvia para no perder su lugar y poder disfrutar por poco más de 4 horas, los grandes temas que hizo famosos "El Príncipe de la Canción" pero ahora en voz de sus colegas y amigos.



Durante su vida, José Rómulo Sosa Ortiz cosechó innumerables amigos que este viernes estuvieron agradecidos con poder despedir al músico, interpretando sus éxitos y recordando el tiempo que cada uno pasó con él.



Luego de iniciar el homenaje con un popurrí a cargo de una orquesta, la primera en subir al escenario y hacer que al público se le quitara el frío, fue María León (ex Playa Limbo) quien interpretó el tema "Una mañana", a esta le siguió el grupo Mentiras, quien interpretó los temas "O tú o yo", "No me digas que te vas" y "40 y 20".



Las porras se escuchaban por todo el Zócalo; mientras algunos vítores de "Viva el príncipe" se escuchaban, en otro extremo los "José José te amamos" también se hacían presentes.



Yuri hizo vibrar, recordar y hasta conmover con su interpretación de "El triste", al igual que Pandora, que entonó "Almohada", para lo que no necesitó coros pues contaba con los asistentes que se encontraban en el primer cuadro. Yuri y Pandora estaban visiblemente conmovidas y solo agradecían haber estado al lado de "El Príncipe" y poder rendirle tributo.



Entre artista y artista se pudieron escuchar los testimonios de algunos colegas como Carmen Salinas, Angélica María, Angelica Vale, Alejandro de la Madrid, Manuel Alejandro y César Costa, entre otros, quienes recordaron no solo al cantante sino también al amigo y el confidente.



Ya con la noche encima, las luminarias continuaron llegando al escenario. Paty Cantú con "Lo dudo", Manuel Mijares con "Desesperado" y la Sonora Santanera con "Amar y querer" en una versión tropical.



A pesar de la lluvia y el viento, un ambiente cálido inundaba el lugar. Dulce con el tema "Gavilán o Paloma", así como Reyli Barba con "Ya lo pasado, pasado" y Leonel García (integrante de Sin Bandera) con "La nave del olvido" también ponían su grano de arena y presentaban sus respetos.



El público que se encontraba deleitándose con el show era diverso, se podía ver a novios y familias enteras que acudieron al homenaje.