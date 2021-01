Casey Affleck se deshace en halagos hacia su cuñada, Ana de Armas

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana sorprendieron a todos las imágenes de un recortable de cartón de Ana de Armas, a tamaño real, siendo tirado a la basura frente a la casa de Ben Affleck. A través de unas imágenes publicadas por la revista "¡Hola!", confirmaban la ruptura de la pareja, a pesar de que ambos mantenían aún una relación cordial y hablaban con frecuencia por teléfono, tal y como ha publicado People en los últimos días.

Tanto es así, que no solo el protagonista de Good Will Hunting ha visto las mejores cualidades de la actriz hispanocubana, sino que es algo que toda la familia del artista tiene claro. Casey, el hermano mejor del intérprete, así lo ha demostrado en una entrevista con Entertainment Tonight.

"La realidad, yo creo, es que este año ha sido muy difícil para la gente que tenía relaciones", aseguró Casey Affleck, en plena promoción de su nueva película Our Friend.

"No lo digo por experiencia propia porque yo he estado soltero, pero ha habido mucha gente que... ya sabes, ha sido un reto para las relaciones"; contó el actor de 45 años, que solo tiene buenas palabras para la ex de su hermano mayor.

"La realidad, yo creo, es que este año ha sido muy difícil para la gente que tenía relaciones", aseguró Casey Affleck, en plena promoción de su nueva película Our Friend. "Creo que Ana es la persona más dulce, divertida, inteligente y encantadora", confesó el ganador de un premio Oscar por Manchester frente al mar. "No creo que tenga problemas en conocer a alguien", dijo con sinceridad.

Además, no solo la halaga por su faceta personal sino que considera que le esperan sus mejores años en Hollywood. "He visto su interpretación de Marilyn Monroe en esta película que se llama Blonde, que aún no ha salido, y apostaría mucho a que se va a llevar todos los premios", comentaba Casey.

"Va a tener un buen año, no estoy preocupado por ella, creo que es un partidazo en todos los sentidos", añadía. Sobre su hermano Ben, de 48 años, el actor de Interestelar ha dicho que no cree que tenga tampoco problemas.

"Mi consejo para ellos es que se lo piensen bien, porque el confinamiento no es nada divertido cuando eres soltero", bromeaba. Además, ha desmentido que quien tiró el recortable el Ana en tamaño real no fue él.

People confirmó que Ben y Ana no estaban saliendo esta semana, y que el motivo de la ruptura era que su relación se había complicado porque la actriz no quiere mantener una residencia en Los Ángeles, mientras que él quiere estar cerca de su familia.

"Ha sido una decisión mutua y han quedado como amigos", aseguraba una fuente cercana a la expareja. "Están en puntos diferentes de su vida, tienen un amor profundo el uno por el otro", añadía.

Este viernes se ha anunciado que Sin tiempo para morir, la nueva película de la saga Bond en la que aparece Ana de Armas, se ha vuelto a retrasar (por tercera vez), ahora al mes de octubre. Sin embargo, la actriz tiene otros tres proyectos pendientes de estreno, entre ellos el que rodó en Nueva Orleans junto a Ben Affleck, Deep water.