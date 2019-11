Carrie Fisher: ¿Vio el futuro antes de morir?

ESTADOS UNIDOS.- El director de cine J.J. Abrams estuvo de invitado este lunes en The Late Show con Stephen Colbert y habló sobre su próxima película de Star Wars, The Rise of Skywalker, y sobre un extraño mensaje que la fallecida actriz le dejó y que ahora comprende.

Mientras hablaba de cuánto echaba de menos a Fisher, quien murió en 2016 a la edad de 60 años, Abrams recordó haber trabajado con ella en su primera película de Star Wars, The Force Awakens.

Es de conocimiento común ahora que la Princesa Leia aparece en la nueva película a través de imágenes no utilizadas de Force Awakens, pero nadie sabía que ese sería el caso en el momento del lanzamiento de esa película. Además, nadie podría haber sabido que Abrams volvería a dirigir Skywalker, es decir, excepto quizás Fisher.

"Se suponía que no debía trabajar en esta película", comienza Abrams. "Ella falleció antes de que Last Jedi fuera liberado. Escribió esta autobiografía, The Princess Diarist, y recuerdo haber leído al final, un 'agradecimiento especial a J.J, Abrams por aguantarme dos veces'. Nunca había trabajado con ella antes de Force Awakens y no se suponía que dirigiera el Episodio IX. Fue algo muy Carrie escribir algo así y saberlo de alguna manera. Fue realmente extraño”.

Abrams también señaló que The Rise of Skywalker se completó el domingo. La película de Disney se estrenará el 20 de diciembre.