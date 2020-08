Carolina Sandoval habla de su salida de Telemundo a Lucía Mendez

CIUDAD DE MÉXICO.- Carolina Sandoval mejor conocida como 'La Venenosa' fue cuestionada por Lucía Mendez respecto a la razón de su salida del programa 'Suelta la Sopa'.

Durante su programa El almuerzo con Caro que transmite por medio de Instagram, tuvo de invitada especial a la actriz mexicana quien no se detuvo en preguntarle su versión de toda la controversia en la que estaba metida.

Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios, y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron porque todo está documentado, lo saben, y el público es el que manda" agregó la conductora.

La conductora venezolana se sinceró y expresó que ella había logrado subir millones de vistas en Trasnocho con Caro, algo que pocos logran, además agregó que se sentía utilizada debido a que muchos sólo la querían para subir en sus cuentas de Instagram.

Lucía Mendez no se quedó callada y defendió la programaciónn de Telemundo mientras que Carolina le contestó que no tenía problemas con la televisora y no guardaba ningún rencor.

El esposo de la conductora Nick Hernández recientemente publicó un video en el que como muestra de amor la defendió de todas las críticas en las que ha estado expuesta.

Con información de TV Notas