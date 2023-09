Carolina Herrera desata polémica con sus contundentes críticas hacia los Influencers

HERMOSILLO, SON. - La renombrada diseñadora venezolana, Carolina Herrera, se encuentra en el ojo del huracán de las redes sociales después de expresar críticas contundentes hacia los influencers durante una reciente entrevista.

Herrera, conocida por sus icónicos diseños, se convirtió en tema de conversación cuando sus declaraciones se viralizaron en diversas plataformas digitales. Durante un conversatorio en un evento de la Semana de la Moda en Nueva York, la diseñadora abordó temas relacionados con las tendencias actuales y las perspectivas para el próximo año.

Sin embargo, fueron sus comentarios acerca de los influencers lo que atrapó la atención de la audiencia.

"Los influencers me parecen muy importantes, pero no los comprendo del todo, y te voy a explicar por qué. Ellos carecen de estilo propio; simplemente se visten con lo que les proporcionan para el show del momento. Para mí, los influencers no representan el verdadero estilo de la moda, sino el estilo del dinero", concluyó la venezolana.