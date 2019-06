Carmen Salinas le responde a Niurka Marcos: “Edith está muerta"

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Niurka Marcos manifestara en diversas entrevistas que ella es y será la mejor Aventurera, contrastando con las declaraciones de Carmen Salinas, quien dijo que Edith González fue la mejor actriz que protagonizó este proyecto, la mexicana lamentó los comentarios de la cubana y no dudó en responderle.

Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya, hay que dejar que los muertos descansen. No voy a contestar nada ni a favor tuyo, ni en contra”, dijo la quien fuera productora del musical por más de 20 años en entrevista para el programa Suelta la Sopa.